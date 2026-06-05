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"C à vous" vendredi 5 juin 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 5 juin 2026 396
"C à vous" vendredi 5 juin 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 5 juin 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 5 juin 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Affaire Lyhanna : "C'est inacceptable", Emmanuel Macron se dit "choqué" et dénonce "un dysfonctionnement".

Laurent Valdiguié, grand reporter à Marianne.

Aurélien Martini, procureur de la République adjoint à Meaux.

Plongée dans l’épargne des Français : trop d’argent sur le compte courant ?

François Lenglet, économiste et essayiste.

20:00 C à vous, la suite

Pascal Obispo, pour son album « Héritage volume 2 ».

Bernard Caïazzo pour son livre « Temps additionnel » (Éditions Solar).

Michel Cymes pour son documentaire « Mémoire : la grande expérience » le 24 juin sur France 5.

Bruno Solo pour sa comédie “C’est qui le chef ?” le 9 juin sur France 3.

Dernière modification le vendredi, 05 juin 2026 17:11
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