"C à vous" vendredi 5 juin 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 5 juin 2026 dans l'émission :
19:00 C à vous
Affaire Lyhanna : "C'est inacceptable", Emmanuel Macron se dit "choqué" et dénonce "un dysfonctionnement".
Laurent Valdiguié, grand reporter à Marianne.
Aurélien Martini, procureur de la République adjoint à Meaux.
Plongée dans l’épargne des Français : trop d’argent sur le compte courant ?
François Lenglet, économiste et essayiste.
20:00 C à vous, la suite
Pascal Obispo, pour son album « Héritage volume 2 ».
Bernard Caïazzo pour son livre « Temps additionnel » (Éditions Solar).
Michel Cymes pour son documentaire « Mémoire : la grande expérience » le 24 juin sur France 5.
Bruno Solo pour sa comédie “C’est qui le chef ?” le 9 juin sur France 3.