"C à vous" samedi 6 juin 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 6 juin 2026 dans l'émission :
19:00 C à vous
90 ans des congés payés : ce que les vacances disent de nous
Jean Viard, sociologue.
Guénaëlle Gault, directrice générale de L’ObSoCo, auteure du livre « Le livre des vacances et ce qu'elles disent de nous ».
Patrick Bruel, « la chute d’une idole » ?
Emmanuelle Anizon, grand reporter, revient sur son enquête publiée dans Le Nouvel Obs.
20:00 C à vous, la suite
Manu Payet et Melha Bedia pour le film « Deviens génial » en salle le 17 juin.
Maria Pourchet, pour son doc « 1998, l'été de nos 18 ans » diffuséle 3 juin dernier sur France 3.
Manon Lisa pour son titre « Le petit pécheur ».