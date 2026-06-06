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"C à vous" samedi 6 juin 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 6 juin 2026 225
"C à vous" samedi 6 juin 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 6 juin 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 6 juin 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

90 ans des congés payés : ce que les vacances disent de nous

Jean Viard, sociologue.

Guénaëlle Gault, directrice générale de L’ObSoCo, auteure du livre « Le livre des vacances et ce qu'elles disent de nous ».

Patrick Bruel, « la chute d’une idole » ?

Emmanuelle Anizon, grand reporter, revient sur son enquête publiée dans Le Nouvel Obs.

20:00 C à vous, la suite

Manu Payet et Melha Bedia pour le film « Deviens génial » en salle le 17 juin.

Maria Pourchet, pour son doc « 1998, l'été de nos 18 ans » diffuséle  3 juin dernier sur France 3.

Manon Lisa pour son titre « Le petit pécheur ».

Dernière modification le samedi, 06 juin 2026 15:01
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