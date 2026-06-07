"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 7 juin 2026 sur France 2

Dimanche 7 juin 2026, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit quelques fois sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 7 juin 2026 :

L'entretien • Steven Spielberg

Son histoire est celle d’un jeune garçon de l’Arizona qui, à l’âge de 13 ans, inventa son univers avec sa petite caméra. C’est à partir de cette matière intime qu’il allait construire l’une des œuvres les plus universelles de l’histoire du cinéma.

À l'occasion de la sortie en France, le 10 juin 2026, de son nouveau film de science-fiction « Disclosure Day », le réalisateur culte Steven Spielberg est l'invité de "20h30 le dimanche".

Avec ce thriller porté par Emily Blunt et Josh O’Connor, le maître du blockbuster renoue avec ses premières amours, les extraterrestres, mais cette fois-ci, le film interroge sur la réaction de l'humanité le jour de la découverte de leur existence.

Plus de 50 ans de cinéma

Depuis plus d'un demi-siècle, Steven Spielberg marque de son empreinte le septième art. Des sagas Les Dents de la mer, Jurassic Park et Indiana Jones, à E.T. en passant par Le Soldat Ryan, La Liste de Schindler, Minority Report et bien d'autres, le cinéaste revient sur son impressionnante filmographie et les moments qui ont particulièrement marqué sa carrière pour une leçon de cinéma et de vie.