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"C Politique" dimanche 7 juin 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 7 juin 2026 393
"C Politique" dimanche 7 juin 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

Dimanche 7 juin 2026 à 20:00, Thomas Snégaroff présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pendant une heure, Thomas Snégaroff propose d'échanger sur une question marquante d'un fait d'actualité avec des intellectuel(le)s, des acteur.rice.s de terrain, des témoins, des citoyen(ne)s…

Un forum de discussion autour de Thomas Snégaroff où tous les points de vue, les expériences pourront s’exprimer, trouver des réponses et des pistes pour agir.

Thème et invités ce dimanche 7 juin 2026 :

Lyhanna L'injustice de trop ?

Il est des drames qui bouleversent une famille. D'autres qui interrogent aussi tout un pays et une société. L’assassinat d’une petite fille de 11 ans, Lyhanna est l’un de ces drames, parce que la justice a laissé en liberté un homme pourtant accusé de violences sexuelles sur enfants. Un homme qui est aujourd'hui le principal suspect dans la mort de la petite Lyhanna.

Le président de la République Emmanuel Macron évoque un “dysfonctionnement inacceptable”, et demande que toute la lumière soit faite. Mais l'affaire Lyhanna n’est-elle pas le symptôme d'un problème plus profond ? Car ce drame succède à de nombreux scandales, dans les familles, ou dans les écoles…

Alors, pourquoi tant d'alertes semblent-elles encore ignorées ou insuffisamment prises en compte ? La justice protège-t-elle suffisamment les enfants ? L’assassinat de Lyhanna, est-ce l’injustice de trop ?

Pour en débattre, Thomas Snégaroff reçoit en plateau :

Denis Salas, essayiste et ancien magistrat.

Arnaud Gallais, activiste des droits de l’enfant, cofondateur du collectif Prévenir et Protéger et de l’association Mouv’Enfants.

Carine Durrieu Diebolt, avocate de victimes de violences sexistes et sexuelles, ancienne membre de la CIIVISE, ancienne membre de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.

Laurent Bachler, philosophe de l’enfance.

Anne-Emmanuelle Demartini, historienne, professeure d’histoire contemporaine à l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne.

Dernière modification le dimanche, 07 juin 2026 15:56
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