"Bonjour ! Avec vous" lundi 8 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Lundi 8 juin 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire lundi 8 juin mai 2026 :

Réfléchissez-vous à changer votre télévision ?

Comme à chaque Coupe du Monde c’est le moment où les français changent leur télé !

Juste avant le 2ème match de préparation des Bleus sur TF1, Christophe Beaugrand accueillera un spécialiste nouvelles technologies : Anicet M’Bida va répondre à toutes vos questions sur les prix, les technologies, les TV connectées, les TV HD/UHD, les garanties, le paiement...

Participez au sondage en ligne : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous/