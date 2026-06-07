"Bonjour ! Avec vous" lundi 8 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire lundi 8 juin mai 2026 :
Réfléchissez-vous à changer votre télévision ?
Comme à chaque Coupe du Monde c’est le moment où les français changent leur télé !
Juste avant le 2ème match de préparation des Bleus sur TF1, Christophe Beaugrand accueillera un spécialiste nouvelles technologies : Anicet M’Bida va répondre à toutes vos questions sur les prix, les technologies, les TV connectées, les TV HD/UHD, les garanties, le paiement...
Participez au sondage en ligne : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous/