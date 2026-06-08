"Des racines & des ailes" en Espagne, de Barcelone aux confins de l’Andalousie, mercredi 10 juin 2026 sur France 3

Pour ce nouveau numéro du magazine "Des Racines et des Ailes", diffusé mercredi 10 juin 2026 à 21:10 sur France 3, Carole Gaessler nous emmène à Barcelone.

Nous suivrons pendant plusieurs mois, les derniers travaux de la Sagrada Familia, le chef d’œuvre d’Antoni Gaudi. 100 ans après sa mort, la dernière tour qui culmine à 172 mètres de hauteur vient d’être inaugurée. Nous irons également en Andalousie, à la découverte d’un patrimoine et d’une nature exceptionnelle.

La Sagrada Familia, l’œuvre d’une vie

Après plus de 144 ans de chantier et un siècle après la disparition de son créateur, Antoni Gaudi, la Sagrada Família, vient de franchir une étape historique : la pose de la croix monumentale au sommet de la tour de Jésus-Christ, à 172 mètres de hauteur. La basilique emblématique de Barcelone est ainsi devenue l’église la plus haute du monde !

Jordi Faulí est l’architecte en chef de la Sagrada Familia. Il veille sur ce chantier depuis plus de 35 ans. Il nous décrypte la vision de l’architecture de Gaudi inspirée par la nature.

Mauricio Cortés supervise l’installation de la croix monumentale de 17 mètres de hauteur au sommet de la tour centrale. Entre structure métallique, béton ultra-résistant et céramique émaillée blanche, il orchestre cette prouesse technique fidèle aux intentions de Gaudí.

Dans leur atelier de la banlieue de Barcelone, Toni et Guillem Cumella confectionnent les 15 000 pièces de céramique blanche destinées à la croix monumentale. Héritiers d’un savoir-faire vieux de 145 ans, ils mêlent artisanat et innovation pour donner à la croix son éclat unique.

Des centaines d’artisans et d’artistes sont engagés dans ce projet titanesque. À Tarragone, la sculptrice française Béatrice Bizot réalise la future statue de Saint Roch pour la chapelle de l’Assomption.

Pour achever ce chef d’œuvre, les architectes du XXIème siècle s’appuient sur ce qu’ils ont sous les yeux : le spectaculaire patrimoine que Gaudí a légué à Barcelone.

Terroirs d’excellence en Andalousie

Située au sud de l’Espagne, l’Andalousie est un vaste territoire marqué par son héritage arabo-musulman.

Susana Giron est photographe. Pour son dernier ouvrage, elle nous emmène à la découverte de sa région natale, l’Altiplano. Dans des paysages à couper le souffle, nous irons à la rencontre de ceux qui perpétuent les traditions de ces hauts plateaux où se mêlent nature brute et folklore local.

Clémence Faivre est française. Elle est tombée amoureuse du village El Rocio situé dans le parc national de Doñana. Aujourd’hui, cette écuyère de renommée mondiale, élève ses chevaux et nous fait partager sa passion pour l’art équestre espagnol.

À Ubrique, dans ce village aux façades blanches, niché au cœur des montagnes, un savoir-faire séculaire se transmet de génération en génération. Nous suivrons le travail des artisans du cuir pour une grande maison de luxe française.

À Grenade, à quelques kilomètres de l’Alhambra, se trouve un autre trésor de l’Andalousie : la cathédrale de l’Incarnation. Cet édifice du XVI ème siècle est actuellement en restauration et s’apprête à rouvrir ses portes, révélant toute sa richesse.

À Jerez de la Frontera, le chef étoilé Juanlu Fernández fusionne influences françaises et andalouses pour créer une cuisine audacieuse.

À Séville, Olivier Bernoux est l’un des derniers créateurs d’éventails et transforme cet objet emblématique en véritable œuvre d’art.