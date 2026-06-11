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"Quotidien" jeudi 11 juin 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 11 juin 2026 401
"Quotidien" jeudi 11 juin 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce jeudi 11 juin 2026 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus jeudi 11 juin 2026 :

Andréa Bescond, réalisatrice et comédienne.

Mahaut Drama pour son spectacle « Drama Queen » diffusé ce soir sur TMC.

Micode, youtubeur, pour « J'ai infiltré les escrocs qui vous harcèlent au téléphone ».

Dernière modification le jeudi, 11 juin 2026 18:08
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