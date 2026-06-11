"Quotidien" jeudi 11 juin 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus jeudi 11 juin 2026 :
Andréa Bescond, réalisatrice et comédienne.
Mahaut Drama pour son spectacle « Drama Queen » diffusé ce soir sur TMC.
Micode, youtubeur, pour « J'ai infiltré les escrocs qui vous harcèlent au téléphone ».