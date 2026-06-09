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Le spectacle "Drama Queen" de Mahaut diffusé sur TMC jeudi 11 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 9 juin 2026 227
Le spectacle "Drama Queen" de Mahaut diffusé sur TMC jeudi 11 juin 2026

Jeudi 11 juin 2026 à 21:25, TMC diffusera "Drama Queen" le spectacle de stand-up de l'humoriste Mahaut Drama inédit en clair à la télévision.

Dans ce spectacle politique et résolument festif, Mahaut Drama s'imagine présidente de la République avec des réformes chill comme la vasectomie pour tous.

Entre confidences personnelles et regards acérés sur la société, elle impose un humour incisif, libre et frontal. Son style singulier mêle autodérision, impertinence et engagement pour offrir un stand-up à la fois drôle, piquant et profondément ancré dans son époque.

Chroniqueuse remarquée dans Quotidien sur TMC, sur France Inter avec Les chroniques de Mahaut ou encore sur Radio Nova, Mahaut Drama aborde les grands sujets de société sans filtre, avec une voix à part dans le paysage humoristique.

Aujourd'hui, elle revendique un art de vivre aussi lucide que décalé entre "vie de château low cost" et célébration de sa "Bad Bitch"  intérieure.

Un spectacle audacieux et jubilatoire, porté par une personnalité aussi mordante qu'inclassable. Une invitation à embrasser sa "Bad Bitch" intérieure, avec un seul mot d'ordre : Restez Drama... vous êtes une Queen !

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