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"Echappées belles" à Hong Kong samedi 25 juillet 2026 sur France 5 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 23 juillet 2026 152
"Echappées belles" à Hong Kong samedi 25 juillet 2026 sur France 5 (vidéo)

Samedi 25 juillet 2026 à 21:00, France 5 vous proposera de revoir le numéro du magazine "Echappées belles" dans lequel Sophie Jovillard vous emmène à Hong Kong.

Hong Kong, perle scintillante de l'Asie, est une métropole fascinante.

Avec plus de 7,5 millions d'habitants répartis sur seulement 1114 km², elle figure parmi les territoires les plus densément peuplés du monde. Ancienne colonie britannique, aujourd'hui région administrative spéciale de la Chine, cette ville cosmopolite, carrefour de cultures est un centre financier mondial où les gratte-ciel rivalisent d'altitude et où l'innovation technologique est omniprésente.

Pourtant, loin de se laisser engloutir par la modernité, la ville conserve un riche patrimoine culturel, nourri de ses racines chinoises et de son passé colonial. Elle parvient habilement à jongler entre le passé et le futur et à fusionner subtilement avec les influences qui la traversent tel un carrefour pour définir une sa propre identité.

Loin des clichés, Hong Kong ne se résume pas à sa skyline car seulement 25% de son territoire sont faits de verre et de béton tandis que 40% des terres que composent l’ensemble des 261 îles de son archipel, sont constitués de parc nationaux et de réserves naturelles. C’est toute la beauté de cette ville, il est possible en un rien de temps de quitter sa jungle de béton pour arpenter des trésors naturels.

De la baie de Hong Kong, aux trésors cachés de la ville. Sophie Jovillard va explorer les divers visages de cette mégalopole et tenter de capturer la dualité de cette ville entre ses traditions fortes qui continuent d’imprégner la vie quotidienne des habitants, l’évolution de certaines d’entre elles qui paraissaient jusqu’alors immuables et la modernité vers laquelle elle tend les bras pour comprendre finalement comment elle navigue entre son héritage culturel et son futur.

En seconde partie de soirée...

France 5 rediffusera ensuite "Echappées belles : Italie, Florence et la Toscane".
Dernière modification le jeudi, 23 juillet 2026 12:25
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