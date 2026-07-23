"28 minutes" jeudi 23 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

Jean-Mathieu Pernin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 23 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Pas de vacances pour l'actu !

Chaque soir du lundi au jeudi, jusqu'au 20 août 2026, Jean-Mathieu Pernin accueille invités et experts sur le plateau de 28 minutes, accompagné en alternance de Marion L'Hour, Valérie Brochard, Hélène Roussel ou Paul Barcelonne, ainsi que Julia Van Aelst ou Fanny Weil.

Toujours au programme cet été, un regard aiguisé sur l'info et des rendez-vous incontournables : l'interview de première partie, un débat autour de l'actualité du jour, et, en fin d’émission, les chroniques de Marjorie Adelson et Théophile Cossa, sans oublier la pastille "Vous dînerez moins bête" de Victor Dekyvère.

Au sommaire ce jeudi 23 juillet 2026 :

La boxeuse qui met le sexisme K.-O.

Sarah Ourahmoune est multiple championne de France et d’Europe de boxe, championne du monde et vice-championne olympique. Entrepreneuse engagée, elle s'inspire de son parcours afin de promouvoir la boxe comme outil d'émancipation, un message adressé en particulier aux femmes souvent confrontées à un sentiment d’insécurité dans l’espace public. Sarah Ourahmoune remet le sport au cœur de la vie des femmes et des jeunes générations en invitant à arborer ses valeurs : discipline, respect, courage, solidarité. Elle raconte son parcours dans son livre “Frapper juste” (Les Equateurs).

Guerre en Iran : Donald Trump pris au piège ?

Depuis la rupture du cessez-le-feu, le mercredi 8 juillet, les frappes américaines se succèdent contre l’Iran. Malgré un bilan humain qui s’alourdit, Donald Trump a prévenu que les États-Unis n’en ont “pas fini du tout” avec l’Iran. Mais pour poursuivre cette guerre, encore faut-il pouvoir la financer. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a réclamé une rallonge de 87 milliards de dollars pour une guerre dont l’issue reste incertaine. Faute de cap clair, Donald Trump voit s’effriter le soutien de ses plus fervents partisans, y compris dans le camp Maga. Au-delà du sort politique du président, la puissance américaine elle-même est interrogée.

Jimothy est un raton laveur pas comme les autres. Atteint d’une malformation à la colonne vertébrale, il est devenu une célébrité sur les réseaux, Marjorie Adelson nous raconte.

À quelques jours de l’arrivée du Tour de France, Théophile Cossa nous explique comment marche le contrôle antidopage.