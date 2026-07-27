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"Secrets d'Histoire" : Robin des Bois, prince des voleurs à revoir sur France 3 mercredi 29 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 27 juillet 2026 157
"Secrets d'Histoire" : Robin des Bois, prince des voleurs à revoir sur France 3 mercredi 29 juillet 2026

Mercredi 29 juillet 2026 à 21:10 sur France 3, Stéphane Bern vous invite à découvrir l'incroyable histoire d'un personnage légendaire : Robin des Bois.

Dans ce numéro de "Secrets d’Histoire", Stéphane Bern vous propose une émission exceptionnelle sur Robin des Bois, le célèbre prince des voleurs.

Ce panache, mêlé d’insolence, est la caractéristique de ce héros généreux et résistant dont la seule morale est de « voler les riches pour donner aux pauvres ».

Mais Robin des Bois a-t-il réellement existé ? Cette histoire que l’on nous raconte depuis toujours est-elle une figure héroïque de la littérature ? Robin des Bois n’est-il que le fruit de fantasmes populaires au cœur d’une Angleterre appauvrie et soumise aux diktats de l’affreux roi Jean sans Terre ? Ou n’est-il alors qu’un simple archer, le meilleur du pays tout de même, assoiffé de justice ?

Découvrez l’incroyable histoire de ce personnage légendaire, avec dans les rôles principaux l’impitoyable shérif de Nottingham, la sublime et envoûtante lady Marianne, le charismatique Richard Cœur de Lion. Sans oublier Frère Tuck et Petit Jean, les deux complices et amis fidèles.

Stéphane Bern vous propose de percer les secrets de cette forêt de Sherwood à la recherche d’indices… Et de découvrir les vestiges du patrimoine médiéval avec le château de Nottingham, en Angleterre, et le château d’Abbotsford, en Écosse. Pour connaître enfin la vérité !

La littérature et le cinéma ont-ils créé de toute pièce un Robin des Bois de fiction ? Ou l’Histoire nous a-t-elle fourni le profil d’un des héros les plus flamboyants entrés dans la légende ? C’est le fil conducteur d’une enquête passionnante…

Avec la participation de :

  • Martin Aurell - Historien
  • Philippe Séguy - Romancier
  • Justine Breton - Maîtresse de conférences
  • Jonathan Fruoco - Historien
  • Amaury Venault - Romancier
  • Rob Brackley - Guide - « The Sherwood Outlaws »
  • Greg Abbott - Guide
  • Graham Phillips - Auteur
  • Sean McGlynn - Historien
  • Ade Andrews - Guide
  • Kirsty Archer-Thompson – Conservatrice - Abbotsford House
  • Ian Philp - Historien
  • Shuguftah Quddoos – Shérif de Nottingham
Dernière modification le lundi, 27 juillet 2026 10:32
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