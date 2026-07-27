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"Enquête d'action" en immersion avec les Pompiers de Paris sur W9 mercredi 29 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 27 juillet 2026 201
"Enquête d'action" en immersion avec les Pompiers de Paris sur W9 mercredi 29 juillet 2026

Mercredi 29 juillet 2026 à 21:10, W9 diffusera un numéro du magazine "Enquête d'action" : « Pompiers de Paris : alerte rouge sur la capitale ! ».

Paris, 3 heures du matin. Les flammes ravagent la toiture de la Mairie du XIIe arrondissement, un bâtiment historique construit en 1876. Alors que le beffroi menace de s’effondrer, et avec lui une partie de l’édifice, le capitaine Jérôme Laurent et son équipe doivent prendre tous les risques pour sauver le patrimoine inestimable qu’il abrite, mais aussi toutes les archives municipales.

Avec plus de 1 300 sorties par jour, les 8 000 hommes et femmes de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris ont laissé les caméras du magazine "Enquête d’action" entrer dans leur quotidien, fait de montées d’adrénalines et de moments de doutes, de drames et de victoires.

Parmi eux, 60 médecins urgentistes, comme Elsa, 33 ans. Elle est appelée sur un cas aussi dramatique que rare : un garçon de seulement 7 ans tombé mystérieusement dans le coma. L’enfant est au sol, inconscient ; il faut l’emmener à l’hôpital au plus vite. Problème : c’est l’heure de pointe dans la capitale…

En France, les accidents domestiques tuent six fois plus que la route. Des mésaventures souvent banales, mais aux conséquences parfois terribles. Après avoir fait une chute vertigineuse lors d’un déménagement, une femme souffre de violentes douleurs au dos, au cou et à la tête. Son évacuation nécessite une extrême prudence : un seul faux mouvement pourrait lui ôter l'usage de ses jambes.

Au sein des sapeurs-pompiers de Paris, les places sont chères. Si elle veut intégrer la prestigieuse brigade, Marion, 24 ans, doit prouver son courage et sa résistance lors de l’épreuve la plus redoutée de la formation : entrer et rester à l’intérieur d’un caisson en flammes malgré des températures extrêmes.

À la suite, la caserne parisienne de Château-Landon intervient dans un secteur particulièrement vaste : du quartier populaire de La Chapelle aux rives animées du canal Saint-Martin. Accidents de la circulation, incendies et parfois même sauvetage d’urgence directement sur les voies ferrées desservant la banlieue : les sapeurs-pompiers y font face à des situations extrêmement variées.

Dernière modification le lundi, 27 juillet 2026 12:13
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