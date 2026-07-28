"C dans l'air" mardi 28 juillet 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Salhia Brakhlia

Salhia Brakhlia vous donne rendez-vous ce mardi 28 juillet 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Salhia Brakhlia reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 28 juillet 2026, Salhia Brakhlia reçoit Pierre Maturana, directeur de la rédaction de So Foot et consultant pour la chaîne l’Equipe.

À 54 ans, Zinédine Zidane est officiellement devenu le nouveau sélectionneur de l'équipe de France ce mardi 28 juillet. Il succède à Didier Deschamps, après quatorze ans passés sur le banc tricolore. Le Ballon d’or 1998 doit désormais assumer une nouvelle tâche dont il rêve depuis très longtemps.

17:45 "C dans l'air"

Salhia Brakhlia décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique au Figaro.

Guillaume Lagane, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions de Défense.

James André, grand reporter à France 24.

Anne Toulouse, journaliste, ex-correspondante aux États-Unis.

Le thème de l'émission :

Iran : pourquoi Trump suspend-il les frappes ?

Après treize jours de bombardements, Donald Trump a ordonné une pause dans les frappes américaines contre l'Iran. Officiellement, Washington veut donner une chance aux discussions diplomatiques en cours mais, selon plusieurs médias américains, cette décision aurait été influencée par les inquiétudes du Pentagone concernant l'érosion des stocks de munitions et de missiles. Une information que Trump conteste publiquement.

Cette séquence intervient alors que Benjamin Netanyahu est attendu aujourd'hui à la Maison-Blanche. Les deux dirigeants affichent des divergences croissantes : Trump privilégie désormais une issue diplomatique, tandis que le Premier ministre israélien plaide pour maintenir la pression militaire sur l'Iran.

Volodymyr Zelensky est aussi attendu à la Maison-Blanche aujourd'hui. Sa relation avec Trump s'est réchauffée ces dernières semaines. Le président ukrainien semble parvenir à s'attirer la sympathie de Washington. Il cherche aussi à convaincre son homologue américain que l'Ukraine peut contribuer à affaiblir Téhéran. En attaquant récemment un bateau iranien qui, selon lui, était utilisé pour transférer du matériel militaire russe, Zelensky sert aussi les intérêts de Trump.

Le président des États-Unis a participé vendredi dernier au dîner des correspondants de la Maison Blanche, après l’annulation de l’évènement en avril suite à l’intrusion d’un homme armé. Entre plaisanteries ratées et invectives contre la presse, Donald Trump a une nouvelle fois fait son show.

Alors, pourquoi Trump a-t-il subitement suspendu les bombardements sur Téhéran ? Que peut obtenir Zelensky à la Maison-Blanche ? À quelles fins Trump use-t-il de l'humour ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.