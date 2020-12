“Crimes parfaits” : deux épisodes en tournage à Marseille pour France 3 avec Isabelle Gélinas & Arthur Mazet

Après le succès de leurs précédentes enquêtes qui ont rassemblé près de 4,5 millions de téléspectateurs en moyenne, le duo Isabelle Gélinas – Arthur Mazet est de retour dans deux nouveaux épisodes de “Crimes parfaits” en tournage du 23 novembre au 18 décembre 2020 à Marseille et dans sa région.

Episode « La messe est dite »

Guest : Fred Testot (Renaud Husson)

Qu’est-ce qui a pu pousser le Dr. Renaud Husson à tuer le père Thébaudet à l’issue de la messe dominicale ? Est-ce que cela a un rapport avec sa femme qui se trouve être la sœur de l’homme d’église ? Avec l’amant de sa femme ?

C’est ce qu’Agnès et Thibault vont devoir découvrir.

Episode « La balle est dans ton camp »

Guest : Sara Martins (Marion)

Tuer un homme avec une balle de golf et faire passer ça pour un accident… Le crime parfait ? Ça pourrait l’être d’autant que la meurtrière, Marion Cartier, est flic !

Seul problème, la victime l'est aussi : commissaire divisionnaire et c’est Agnès et Thibault qui vont mener l’enquête.

Avec : Isabelle Gélinas (Agnès), Arthur Mazet (Thibaud), Franck Adrien (Philippe), Laurent Fernandez (Micha), Thomas Walch (Max).