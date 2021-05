La série “Blacklist : Redemption” diffusée sur NRJ 12 à partir du mercredi 2 juin

“Blacklist : Redemption”, Le spin-off de La série évènement “Blacklist”, s'installe tous les mercredis à 21:05 dès Le 2 juin sur NRJ 12.

Retrouvez Susan Hargrave et Tom Keen pour des enquêtes périlleuses ponctuées par un passé bien décidé à les rattraper...

Susan « Scottie » Hargrave dirige une organisation assez particulière chargée de résoudre les problèmes que le gouvernement américain ne peut gérer publiquement. Elle recrute dans son équipe Tom Keen, sans savoir qu'il s'agit en réalité de son fils Christopher disparu lorsqu'il était enfant. Ensemble, ils tenteront de mener à bien les dangereuses missions qui Leur seront confiées. Mais Tom Keen n'en oubliera pas pour autant l'objectif principal qu'il s'était fixé en infiltrant le groupe d'Hargrave : faire la lumière sur les zones sombres de son passé et découvrir ce qui est réellement arrivé à son père...

Le saviez-vous?

“Blacklist : Redemption” a été un joli succès d'audience aux États-Unis : en moyenne 4 millions de téléspectateurs ont suivi la série outre-Atlantique.

“Blacklist : Redemption” est centrée sur Le personnage de Tom Keen, mari d'Elizabeth Keen dans La série originale Blacklist. Epatés par La prestation de Ryan Eggold, les scénaristes ont confié qu'ils avaient rapidement compris qu'ils pourraient construire une série autour de son personnage... qui devait initialement mourir dans les premiers épisodes de Blacklist !

C'est l'actrice néerlandaise Famke Janssen qui joue Susan Hargrave dans “Blacklist : Redemption”. Révélée au grand public pour son rôle de James Bond girl dans Golden Eye, elle enchaîne ensuite les films à succès comme la saga X-Men et Taken et les séries incontournables comme Nip/Tuck ou How to Get Away with Murder.