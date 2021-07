“Jugée coupable” : nouvelle série à découvrir sur France 3 à partir du 17 août (vidéo)

Mardi 17 août à 21:05, France 3 débutera la diffusion de “Jugée coupable” une saga de l'été avec tous les ingrédients qui font sa saveur : suspense, meurtres, romance, mensonges et secrets de famille !

L'histoire en quelques ligne...

Lorsque Lola Brémond, 25 ans, se présente à l’hôtel des Roches Blanches pour un entretien d’embauche, elle déchante très vite : il n’y a jamais eu d’entretien de prévu.

Accueillie fraîchement par Inès Leroux-Battaglia, la propriétaire de l’hôtel, elle ne comprend pas. Elle reçoit alors un message qui lui intime l’ordre de lire le journal local et elle y découvre qu’un crime terrible a eu lieu précisément vingt-cinq années plus tôt et qu’il a terriblement marqué la région ! Mais, surtout, la victime a une ressemblance physique frappante avec elle et pour cause..., elle va découvrir qu’elle est sa véritable mère, une jeune femme dont la rumeur, prompte à juger, dit qu’elle avait bien cherché ce qui lui était arrivé …

C’est le début d’une affaire qui, dans un climat inquiétant de vengeance et de meurtres, va plonger Lola dans un passé dont elle ignorait tout ! Une enquête sur l’identité de son père mais également de l’assassin de sa mère ainsi qu’une quête existentielle à la découverte de sa propre histoire.

Avec : Garance Thénault (Lola Brémond / Manon Jouve), Pierre-Yves Bon (Capitaine Clément Neuville), Jérôme Anger (Georges Battaglia), Aurélie Vaneck (Gaëlle Jourdan), Elodie Frenck (Ines Leroux), Vincent Winterhalter (Michel Jourdan) Ines Melab (Lieutenant Virginie Martel), Alexis Loiret (Eric Battaglia), Franck Bermouga (Bertrand Lafont), Gabrielle Lazure (Mireille Jouve).

Cette série, réalisée par Grégory Ecale, se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Deux épisodes seront diffusés chaque mardi soir sur France 3 à partir du 17 août.

