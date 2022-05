“La faute à Rousseau” : la saison 2 diffusée sur France 2 à partir du mercredi 18 mai

Mercredi 18 mai à 21:10, France 2 débutera la diffusion de la très attendue saison 2 de “La faute à Rousseau” avec Benjamin Rousseau. Une seconde saison qui se compose de 6 épisodes.

Benjamin Rousseau rempile pour une deuxième année, au lycée La Fontaine avec des certitudes toutes neuves : avoir trouvé sa place en tant que prof et père, mais être méchamment passé à côté de Stéphanie — une, si ce n’est la femme de sa vie.

Mais Stéphanie est loin de considérer Benjamin comme l’homme de la sienne... Il va falloir toute l’inventivité du prof de philo pour la convaincre de lui laisser une chance.

Par ailleurs, Stéphanie comme les nouvelles élèves de Rousseau vont aussi le forcer à se remettre en question et se demander ce dont ont besoin les femmes aujourd’hui. Car Stéphanie, happée par un quotidien prenant, a des priorités exigeantes. Mais les nouvelles élèves de Rousseau aussi. Zoé, brillante mais perdue, Léna, l’attachante fille née garçon, Inès, enceinte au mauvais moment, Morgane, sont toutes décidées à forger leurs vies sans contraintes et en toute liberté.

Accompagnées de leur prof, mais aussi par les garçons de leur classe, Théo, Gaétan et Gabriel, qui définissent chacun à leur façon une masculinité neuve, plus fine et tolérante, les élèves de Rousseau écriront ensemble une nouvelle page de libertés...

Épisode 2x01 Zoé & la responsabilité

Zoé est une jeune fille populaire, dévouée, cultivée, mais ce que Zoé aime par-dessus tout, c'est faire la fête. Vous avez un coup de cafard ? Passez chez Zoé ! Elle aura une oreille attentive et une bouteille de tequila. Et puis restez faire la teuf’ avec elle jusqu’à cinq heures du matin, on verra bien pour le bac blanc de demain ! Allez, restez !

Mais, récemment, ses amis le sentent bien : quelque chose s’est brisé, chez Zoé. Comme si elle ne trouvait plus ses limites. Alors qu’elle fait des black-out à répétition, qu’elle rate des cours et qu’elle boit la journée, Zoé dit qu'elle s’amuse. Pourtant, elle est sur le point de tout foutre en l'air : ses études et ses amitiés…

Épisode 2x02 Léna & la nature

Léna se pose de plus en plus de questions. Elle veut commencer à vivre, se blottir dans les bras de quelqu’un. Sentir les caresses d’un garçon sur sa peau. Tout lui confier. Aimer. Et être aimée.

Et même si elle aime Gaétan, elle s’efforce de le tenir à distance en attendant d’être une « vraie » femme. A l’aube de ses 18 ans, Léna doit décider si elle est prête à passer le pas et subir l’opération qui lui permettra de devenir physiquement la personne qui lui correspond.