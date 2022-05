“En thérapie” saison 2 : les 5 derniers épisodes diffusés jeudi 19 mai sur ARTE

Jeudi 19 mai à 20:50, ARTE diffusera les 5 dernier épisodes inédits de la seconde saison de la série “En thérapie” toujours ancrés dans un contexte tout récent : la sortie du premier confinement au printemps 2020.

Épisode 31 Lundi 6 juillet 2020, 7 h 30 – Inès

À peine remise d’une douloureuse grossesse nerveuse, Inès a décidé de se lancer dans un parcours de PMA – ce qui ne l’empêche pas se questionner sur la réalité de son désir d’enfant. L’interprétation d’un rêve hautement signifiant fait resurgir des souvenirs d’enfance oubliés, et aide la jeune femme à recoller une nouvelle pièce du puzzle de son histoire familiale.

Épisode 32 Mardi 7 juillet 2020, 17 h – Robin

Robin est apaisé. Il s’est défait d’une partie de son sentiment de culpabilité, ce que Dayan salue comme un progrès considérable. Si ses parents sont parvenus à s’entendre, la perspective de suivre sa mère à Bruxelles suscite chez lui bien des appréhensions. Face aux grands changements qui attendent son jeune patient, le psychanalyste trouve une manière originale d’amorcer la transition.

Épisode 33 Mercredi 8 juillet 2020, 9 h 30 – Lydia

Lydia arrive en retard à son rendez-vous, fatiguée et à fleur de peau. Mais son soulagement est palpable : sa chimiothérapie donne des résultats encourageants. La jeune femme doit désormais s’approprier les profondes transformations que lui impose cette épreuve, notamment dans son rapport à ses proches. Dans un échange ému avec son thérapeute, Lydia mesure le chemin qu’il lui a fait parcourir…

Épisode 34 Jeudi 9 juillet 2020, 20 h – Alain

Alors qu’il devait être à l’hôpital, Alain surprend Dayan en sonnant à sa porte à l’horaire habituel. Il a décidé d’écourter son séjour à Saint-Anne : il met en doute la compétence des médecins et estime aller suffisamment bien pour arrêter complètement la thérapie. L’homme d’affaires reconnaît néanmoins les étonnants pouvoirs de l’écoute… Par ses questions, le psychanalyste l’invite à embrasser une partie de lui-même trop longtemps refoulée.

Épisode 35 Vendredi 10 juillet 2020, 18 h – Claire



Après avoir longuement réfléchi sur son désir de poursuivre ou non sa pratique, Dayan a pris sa décision. Sa séance avec Claire, nourrie d’une écoute réciproque, est l’occasion de tisser des parallèles entre leurs parcours respectifs – qu’ils soient personnels, familiaux ou amoureux. Au point, peut-être et in fine, d’infléchir ses résolutions…