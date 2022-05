“Bull” saison 6 : trois nouveaux épisodes inédits diffusés sur M6 samedi 21 mai

Samedi 21 mai à 21:10, M6 poursuivra la diffusion de la saison 6 inédite de la série “Bull”. Résumé des trois épisodes diffusés cette semaine.

Jason Bull est le fondateur d'une firme spécialisée en conseil juridique. Entouré de son équipe d'experts, il se démène et met en place de véritables stratégies pour permettre de faire pencher la balance de la justice en faveur de ses clients.

Épisode 6x06 En mauvaise posture

Alors qu'il prépare son propre procès pour subornation de juré, Bull accepte de défendre Maggie, une sage-femme accusée de pratique illégale de la médecine dans la communauté mennonite.

Épisode 6x07 Question de confiance

Les ennuis judiciaires de Bull s’étendent à sa vie personnelle lorsque de nouveaux éléments dans son procès impliquent sa femme Isabella. Les efforts de l’équipe pour l’aider sont contrecarrés par son avocate, craignant que les limites de la légalité pour aider leur patron ne soient franchies.

Épisode 6x08 Jour de neige

Bull et son équipe défendent Clara Williams, une assistante d’agent sportif accusée d’homicide involontaire après la mort par overdose d’une athlète. L’avocat de la partie adverse n’est autre que Robert Jones, ancien camarade de promo et ennemi juré de Chunk. À quelques jours de Noël, d’importantes chutes de neige paralysent toute la ville, impactant le moral de tout le monde et particulièrement des jurés.

La soirée se poursuivra sur M6 avec la rediffusion de 3 épisodes des précédentes saisons.