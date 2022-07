“Tandem” : 4 épisodes à revoir mardi 2 août sur France 3 avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort

Mardi 2 août à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir 4 épisodes de la série “Tandem” avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort.

21:10 Seconde chance



Hervé Levers, président d'une association de chantiers de réinsertion, chute du haut d'un échafaudage. Est-ce un des détenus qui l'a frappé ? Ou serait-ce un villageois mécontent de voir arriver des détenus en semi-liberté dans le village ?

Mais il y a un autre mystère, après une reconstitution, Léa s'aperçoit qu'il était impossible d'accéder à l'échafaudage sans être vu par les autres détenus. Comment le meurtrier a-t-il fait ?

22:00 Disparition inquiétante



Le corps d'un homme est aperçu par une ornithologue dans la forêt de Vigan. Mais lorsque les gendarmes arrivent sur les lieux, il a disparu.

Quelques jours plus tard, Magali Montoriol, la cheffe d'un restaurant étoilé, vient déclarer la disparition de son mari, Fabrice. Serait-ce lui que l'ornithologue a aperçu ?

Léa trouve Magali étonnement sereine face à cette disparition plus qu'inquiétante. Elle est persuadée que cette dernière a tué son mari. Mais comment le prouver sans le corps ?

Un duel haletant s'annonce entre Léa et Magali.

22:45 Le poids de la vérité (épisode en 2 parties)



Un cambriolage a eu lieu dans le garage d'une vieille dame. Mais deux éléments de taille laissent entendre qu'il ne s'agit pas d'un fait divers ordinaire : la vieille dame en question est la mère d'un tueur en série, et l'analyse d'une trace de sang laissée dans le garage indique que le cambrioleur possède 50% d'ADN en commun… avec le Lieutenant Erwan Lebellec !

Face à cette situation préoccupante, Erwan doit révéler une partie de son passé.

Il y a 10 ans, alors qu'il était étudiant, sa meilleure amie, Johanna Dupieux, a subitement disparu. À en croire le mode opératoire, elle aurait été tuée par un tueur en série. Sauf que, contrairement aux corps des autres victimes, celui de Johanna n'a jamais été retrouvé…

Si Erwan a tenté de mettre ce drame derrière lui, sa mère, en revanche, a refusé de tourner la page. Depuis bientôt 10 ans, elle poursuit une enquête, en amateur, pour comprendre ce qui est arrivé à Johanna.

La mère d'Erwan a-t-elle fini par s'approcher trop près de la vérité ? Erwan et l'équipe vont-t-ils pouvoir la sauver ? Et faire enfin la lumière sur la disparition de Johanna qui hante Erwan bien plus qu'il n'a jamais voulu le montrer…