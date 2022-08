“Most Wanted Criminals” saison 2 : TF1 diffuse 4 épisodes inédits mercredi 10 août

Mercredi 10 août à 21:10, TF1 poursuivra la diffusion de la saison 2 de la série “Most Wanted Criminals”. Quatre époisodes inédits seront diffusés cette semaine.

Produite par Dick Wolf, (de la franchise Law & Order) “Most Wanted Criminals” raconte les histoires d'une unité d'élite du FBI qui traque et capture sans relâche les criminels notoires figurant sur la liste des personnes les plus recherchées par le Bureau.

L'agent Jess LaCroix supervise une équipe hautement qualifiée qui fonctionne comme une unité mobile d'infiltration, toujours sur le terrain, à la poursuite de ceux qui cherchent désespérément à échapper à la justice.

Épisode 2x07 Vendetta sur le campus

De jeunes athlètes d'université disparaissent mystérieusement pour être retrouvés noyés dans un fleuve. Classées comme des accidents ou des suicides, ces morts attirent l'attention de l'équipe de Jess LaCroix. Elle découvre qu'un jeune homme mène une vendetta contre les sportifs qui le harcelaient au lycée.

Ortiz, le nouveau venu, fait ses preuves tandis que Jess se rapproche de Sarah pour découvrir qu'elle ne lui a pas tout dit à son sujet...

Épisode 2x08 La tête du serpent



Matthew Turner, un ami de Crosby, est agressé et se retrouve à l’hôpital. En cherchant dans son téléphone, l’équipe de Jess trouve des indices la menant dans une prison où un gardien vient de tuer deux membres d’un gang philippin.

Le gardien, Brendan de Rossi, collaborait avec eux au sein d’un réseau de sextorsion qui utilisait pour façade une association favorisant le recrutement de professeurs philippins au sein d’écoles américaines.

Épisode 2x09 La théorie du complot

L’équipe de Jess doit retrouver Claudia D’Ambrose, une professeure de musique qui menait une vie tranquille jusqu’à ce qu’elle se transforme en tueuse. Après qu’elle a étranglé à mains nues une coiffeuse et abattu son ami d’une balle dans la tête, l’incompréhension règne quant à ses motivations. Cependant, il s’avère au fil de l’enquête que, réduite à un état psychotique aggravé par la prise de drogue, elle s’est mise en chasse dans le but de venger Anissa, une élève qu’elle adorait et qui a été assassinée six mois auparavant.

L’affaire n’ayant pas été résolue, c’est sur les indications du contributeur d’un forum qu’elle choisit ses proies, les croyant à chaque fois responsables du double meurtre d’Anissa et de son ami.

Épisode 2x10 Un homme en colère

Choqué par les meurtres d'Afro-Américains perpétrés par la police, James Johnson entreprend de taguer la voiture d'un policier impliqué dans l'un de ces assassinats et innocenté par la justice. Mais la situation dégénère et l'agent Granger perd la vie dans la bagarre.

Johnson prend la fuite et devient un héros national, ce qui rend la traque de Jess Lacroix et son équipe compliquée, entre cas de conscience et fausses pistes.

