“Marianne” : résumé des épisodes inédits diffusés mercredi 14 septembre sur France 2

Mercredi 14 septembre à 21:10, France 2 poursuivra la diffusion de “Marianne”, une nouvelle série judiciaire, entre polar et comédie, portée par Marilou Berry. Deux épisodes seront diffusés cette semaine.

Épisode 1x03 Entre chiens, chats et loup

C’est dans un salon qui semble tout droit sorti d’un zoo que Lucie Bonnot, jeune aide à domicile et bénévole à la SPA, est retrouvée morte à la suite d’un choc anaphylactique, lié à un traitement contre les allergies aux poils de chat.

Mais Marianne soupçonne l’homicide. Sur la liste des suspects, Tania, une escroc haute en couleur qui dit communiquer avec les animaux, et Jennifer, amie de la victime et influenceuse aux très nombreux followers grâce à son chat du Bengale ! Une enquête qui mène Marianne et Pastor à investiguer sur des trafics d’animaux contre lequel Lucie luttait activement.

En Guests dans cet épisode : Cécile Rebboah et Antoine Hamel.

Épisode 1x04 Cabaret

Jade Campana, meneuse de revue aux « Plumes de Toulon », est retrouvée morte dans une benne à ordure derrière le cabaret.

Naomi, sa jeune et ambitieuse concurrente, est la principale suspecte. Mais Marianne s’intéresse aussi à Prudence, plumassière discrète, qui fut autrefois employée comme nounou par la victime, puis renvoyée pour des raisons obscures. Creusant cette piste, Marianne découvre que Prudence, alors nounou, avait été violée par le mari de Jade, puis odieusement licenciée. Pour acheter son silence et éviter le scandale, Jade l’avait fait embaucher comme plumassière au cabaret.

Alors que tout semble incriminer Prudence, son fils Adam se rend à la police pour s’accuser du meurtre. Une vengeance logique mais que Marianne n’arrive pas à croire.

En Guest dans cet épisode : Mounia N’Diay.