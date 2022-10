“Les rivières pourpres” lundi 10 octobre 2022 : le dernier épisode « La scène » diffusé sur France 2 (vidéo)

Lundi 10 octobre 2022 à 21:10, France 2 diffusera « La scène » le dernier épisode inédit de la 4ème saison de la série “Les rivières pourpres” inspirée du roman culte du maître du thriller, Jean-Christophe Grangé.

L'histoire en quelques ligness.

Lors d’une descente de police près d’un château abandonné, le corps d’une femme est retrouvé au milieu de ruines. La victime gît au milieu d’un décor improbable, couverte d’étoles, avec un miroir attaché aux mains, dans une mise en scène tout droit sortie de l’Antiquité.

Pour le flic qui découvre le corps, c’est la douche froide : en effet, il s’agit de Chloé, l’ancienne binôme de Camille. Pour Chloé, ce meurtre vient tout droit du passé : en effet, son père a été arrêté douze ans auparavant, pour un crime similaire. Et il purge sa peine dans un hôpital psychiatrique à quelques kilomètres d’ici, sous haute surveillance. Chloé demande de l’aide à Camille, qui s’installe chez elle pour faire la lumière sur cette histoire. Car le tueur veut Chloé sur cette enquête : quelques heures avant la découverte du corps, il lui a envoyé une photo du meurtre.

Très vite, et avec l’aide d’Éva, psychiatre et meilleure amie d’enfance de Chloé, Camille et Chloé plongent dans un monde jusqu’à alors inconnu : celui des déviances sexuelles et du voyeurisme. En effet, elles découvrent rapidement que le tueur s’inspire de la première scène voyeuriste connue, datant de l’Antiquité : celle du roi Candaule, qui a donné lieu à un mouvement très particulier : le candaulisme…

La soirée se poursuivra sur France 2 avec la rediffusion d'un double épisode de la saison 2 : « Les innocentes ».