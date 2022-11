“Debris” : 4 nouveaux épisodes inédits diffusés mercredi 9 novembre 2022 sur TF1

Mercredi 9 novembre 2022 à partir de 23:35, TF1 diffusera quatre nouveaux épisodes inédits de la série de science-fiction “Debris”.

Synopsis

Deux agents de deux continents différents et aux visions sur le monde opposées, doivent travailler ensemble sur l'enquête autour de l'épave d'un vaisseau spatial qui a des effets mystérieux sur l'humanité...

Cette saison, qui est unique, se compose de 13 épisodes. Les quatre épisodes premiers épisodes seront diffusés ce soir sur TF1 à partir de 23:35.

Épisode 5 Le vortex temporel



Un bus disparaît dans le New Jersey et réapparaît deux heures plus tard à Boston. Bryan et Finola se saisissent de l'enquête et découvrent qu'Influx est derrière ce phénomène.

Un autre événement similaire, mais d'envergure colossale se prépare à New York et ils se rendent sur les lieux pour l'arrêter.

Finola continue d'avoir des doutes sur la transparence de Bryan, Maddox et Ferris. Un agent du MI6 envoyé par Ferris lui apprend que son père n'est pas un clone. Ils parviennent à arrêter Anson Ash, tête pensante d'Influx, grâce à Finola. Celui-ci paraît la connaître, lui affirme qu'elle a "Les yeux de son père". Il est emmené dans un fourgon pénitentiaire en fredonnant "Por que te vas", chanson que Finola et DeeDee écoutaient quand elles étaient petites...

Épisode 6 Seconde jeunesse



Les corps de plusieurs personnes âgées retrouvés dans une cabane, des adolescents suspects qui rôdent dans les environs...

Finola et Bryan découvrent bientôt que ces jeunes gens sont des personnes âgées qui ont rajeuni à l'aide d'un fragment de débris. Or, ces derniers ne peuvent s'éloigner du débris sans risquer de mourir brutalement. En rajeunissant le plus de personnes possible, ils pourraient néanmoins créer un champ électrostatique suffisamment puissant pour vivre leur deuxième jeunesse en toute tranquilité. Mais les deux agents savent que Kurt et sa bande jouent à un jeu dangereux et ils vont tenter de les en empêcher...

Épisode 7 Esprit de revanche



Des fragments de débris sont retrouvés par une petite fille dans le fond d’un marais. Ils ont la particularité de permettre à celui qui les maîtrise de prendre le contrôle des personnes par la pensée. Entre les mains d’un ancien soldat rongé par ses traumatismes de la guerre et par la soif de vengeance, ces fragments deviennent des armes redoutables.

Pendant que Bryan et Finola enquêtent sur place, Maddox mène l’interrogatoire d’Anson Ash pour découvrir où se trouve George Jones.

Épisode 8 Un homme à abbatre



Grâce aux souvenirs d'Anson Ash, Maddox lance une opération pour récupérer George Jones. Mais alors qu'il prépare l'équipe à une mission d'extraction, il annonce à Bryan qu'il souhaite, en réalité, exécuter George.

De son côté, Ferris a préparé un plan pour intercepter puis, ramener George à Londres. Ces deux stratégies sont contrariées par Bryan et Finola qui décident de libérer George puis, de l'emmener en lieu sûr. Les deux agents sont désormais en fuite après avoir désobéi à leurs supérieurs. George raconte à Finola que des agents d'Influx l'ont ramené à la vie, puis qu'ils lui ont demandé de trouver un fragment de débris très spécifique. Pour les empêcher de le trouver, Bryan et Finola doivent aider George à construire un scanner capable de localiser le débris.