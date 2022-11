“Tropiques criminels” : la saison 3 se termine vendredi 11 novembre 2022 sur France 2

Vendredi 11 novembre 2022 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir le dernier épisode inédit de la 3ème saison inédite de la série “Tropiques criminels” : « Sainte Anne » avec Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye.

Épisode 3x08 Sainte Anne



Lucas, le fils de Mélissa, est pris pour cible. Il est laissé pour mort après qu'un homme lui a tiré dessus. Mélissa est évidemment dessaisie de l’enquête, mais elle continue malgré tout à chercher qui a pu vouloir tuer son fils. Elle découvre que, pour avoir de l'argent, ce dernier participe à une escroquerie. Est-ce la raison de sa mort ?

Avec : Daniely Francisque (Tante Léonie), Maxime Bailleul (Matthias Curiol), Antoinette Bounine-Cabalé (Charlotte Neveu), Guillaume de Quengo (Sébastien Neveu), Magdalena Wojcik (Shauna Martial), Warren Coppet (Noah), Valérie Barnouin (Professeur Montlouis-Bonheur), Gary Cadenat (Père d'Estelle), Shanon Barro (cliente Estelle), Roseline Sylla (infirmière Soraya).

La soirée se poursuivra sur France 2 avec la rediffusion de l'épisode « Anse Michel » de la saison 2 :

Alors qu’elle arrive à l’hôtel de police, Gaëlle est brusquement prise à partie par un jeune homme. Il l’accuse d’être responsable de la mort de sa mère. Gaëlle finit par comprendre qu’il évoque une affaire vieille de dix ans, où, toute jeune officier de police, elle avait pris l'audition d'une femme battue. L’affaire est partout sur le net… Mélissa et Gaëlle découvrent que l’hôtel de police a été hacké et que de nombreux dossiers ont disparu. Pour ne rien arranger, un meurtre est commis ce jour-là. Or, la victime est justement au cœur d’une enquête dont le dossier a disparu. Le hacking et le meurtre sont-ils liés ?