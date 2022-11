“Alex Hugo” : deux épisodes à revoir mardi 15 novembre 2022 sur France 3 avec Samuel Le Bihan

Mardi 15 novembre 2022 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série “Alex Hugo” avec Samuel Le Bihan et Lionel Astier.

21:10 La voie de l'esprit (rediffusion)

Au retour d'une course en montagne, Alex sauve Élise d'une tentative de suicide.

Cherchant à comprendre les causes de son geste, il découvre que la jeune femme a été victime d'un viol. Le crime remonte à une semaine, mais Élise n'en a aucun souvenir car elle a été droguée et son agresseur a frappé lors d'une soirée en boîte de nuit où tout le monde portait des masques. Alex la convainc de porter plainte et met la rurale et la criminelle sur le coup.

Alors qu'Angelo confie la jeune femme aux soins de Thérèse, une vieille amie qui aide les victimes d'agressions sexuelles à surmonter leur traumatisme, Alex mène son enquête et découvre qu'une jeune femme, Ariane Brazac, également présente lors de la soirée, a un comportement étrangement destructeur, signe qu'elle aussi aurait été agressée.

De leur côté, Dorval et Renart réalisent que l'homme qui a agressé Élise est le violeur en série qu'ils traquent depuis des mois…

22:45 Les racines du mal (rediffusion)

Des randonneurs font une macabre découverte en installant leur tente : le corps d'une jeune fille de Lusagne sauvagement assassinée puis dissimulée sommairement dans les buissons.

Rapidement, des lettres anonymes vont dénoncer un habitant de la région, qui s'avère avoir un lourd passé criminel…