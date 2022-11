Fin de “Plus belle la vie” : soirée spéciale sur France 3 vendredi 18 novembre 2022 (vidéo)

France 3 vous donne rendez-vous vendredi 18 novembre 2022 à partir de 21:10 pour sa soirée spéciale et riche en émotions pour la fin de “Plus belle la vie”. Au programme, un large casting et de belles surprises.

Cette soirée événement vient clôturer avec beaucoup d'émotions et de nostalgie dix-huit années d'amour et d'aventure avec les habitants du Mistral.

Dès 20:15, les téléspectateurs retrouveront leur rendez-vous quotidien suivi, exceptionnellement, d'un second épisode. Ensuite débutera le prime « Sept mariages pour un enterrement », suivi du documentaire « La grande aventure de Plus belle la vie ».

21.10 Sept mariages pour un enterrement

La mort récente de Roland est présente dans tous les esprits et tout le Mistral est en deuil. Pour honorer sa mémoire et raviver l’âme du quartier, son dernier fils, Kilian, demande Betty en mariage et décide d’organiser une grande fête sur la place du Mistral. Son idée et son bonheur se répandent. Rapidement une vague de mariages est annoncée. Ce n’est plus un mais sept mariages qui seront célébrés sur la place du Mistral !

Mais avant d’en arriver là, les futurs épouses et époux vont vivre de nombreuses péripéties, comme Barbara qui essayera de récupérer son premier amour alors qu’il est sur le point de se marier avec sa nouvelle copine... Francesco, le fiancé d’Estelle, qui sera placé en garde à vue, pile au moment où Djawad refait surface ; ou encore Luna qui verra son engagement envers Bastien remis en cause lorsque Guillaume, son ex, sera admis à l’hôpital…

Les aventures des futurs mariés ne seront pas de tout repos mais toutes les héroïnes et tous les héros du Mistral parviendront, avec beaucoup d’amour et leur sens de la solidarité légendaire, à faire de ces sept mariages et de ce 18 novembre une journée et un évènement inoubliables.

Avec : Sylvie Flepp (Mirta Torres), Cécilia Hornus (Blanche Marci), Thierry Ragueneau (François Marci), Geoffrey Sauveaux (Lucas Marci), Ambroise Michel (Rudy Torres), Rebecca Hampton (Céline Frémont), Serge Dupire (Vincent Chaumette), Pierre Martot (Léo Castelli), Anne Décis (Luna Torres), Alexandre Fabre (Charles Frémont), Laurent Kérusoré (Thomas Marci), Virgile Bayle (Guillaume Leserman), Thibaud Vaneck (Nathan Leserman), Elodie Varlet (Estelle Cantorel), Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher), Florian Lesieur (Noé Ruiz), Léa François (Barbara Evenot), Rachid Hafassa (Karim Fedala), Marwan Berreni (Abdel Fedala), David Baiot (Djawad Sangha), Joakim Latzko (Gabriel Riva), Marie Hennerez (Léa Nebout), Marie Réache (Babeth Nebout), Jérôme Bertin (Patrick Nebout), Stéphanie Pareja (Jeanne Carmin), Charles Schneider (Claude Rochat), Bryan Trésor (Baptiste Marci), Théo Bertrand (Kévin Belesta), Caroline Riou (Laetitia Belesta), Emanuele Giorgi (Francesco Ibaldi), Elisabeth Commelin (Yolande Sandré), Eléonore Sarrazin (Sabrina Gocelin), Régis Maynard (Eric Norman), Lola Marois (Ariane Hersant), Annie Grégorio (Claire Richet), Laurie Bordesoules (Emilie Nebout), Jean-Luc Borras (Jean Lougane), Ella Philippe (Nisma Bailly), Tim Rousseau (Kilian Corcel), Marie Mallia (Lola Corcel), Simon Ehrlacher (Romain Vidal), Val Duclaux (Jules Langlois), Horya Benabet (Betty Solano), Roxane Turmel (Sylvia Escola), Nicolas Berger-Vachon (Bastien Castel), Marius Blivet (Pablo Castel), Alixe Guidoni (Sunalee Castel), Flora Bourne-Chastel (Rose Bertrand), Marylou Salvatori (Elisa Coutant-Marceau), Julien Ellenrieder (Simon Laugier), Meryl Bie (Alexandra Duval)...

22.50 La grande aventure de Plus belle la vie

Après 4 665 épisodes diffusés de 2004 à 2022, Plus belle la vie, le pionnier des feuilletons quotidiens, tire sa révérence.

Alors qu’un chapitre long de 18 ans se clôt, ce documentaire de 60 minutes revient, avec la complicité de ses interprètes phares, sur les séquences cultes qui ont fait le succès de cette série. L’occasion de prolonger le plaisir et de se souvenir.

L’occasion également de revenir sur le traitement par la série des grandes questions sociétales, sur son rôle de miroir de la société et d’explorer la manière dont une fiction populaire a poussé au dialogue, libéré la parole et contribué, à sa mesure, à l’évolution des mœurs, faisant de Plus belle la vie une série qui a occupé une place à part dans le cœur des Français.

Avec : Michel Cordes, Sylvie Flepp, Cécilia Hornus, Dounia Coesens, Rebecca Hampton, Aurélie Vaneck, Pierre Martot, Anne Décis, Laurent Kérusoré, Fabienne Carat, Elodie Varlet, Stéphane Hénon, Léa François, Marwan Berreni, David Baiot, Joakim Latzko, Théo Bertrand, Caroline Riou et Tim Rousseau.