“Inspecteur Barnaby” : trois épisodes à revoir dimanche 4 décembre 2022 sur France 3

Dimanche 4 décembre 2022 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série “Inspecteur Barnaby” : « Du miel et du fiel » et « Le monstre du lac ».

21:10 Épisode 21x03 « Du miel et du fiel »

Rien ne va plus à Granville Norton. Depuis quelques temps, des ruches sont volées. Ambrose Deddington qui exploite le domaine familial d'Apley Court en compagnie de sa sœur Tamara, semble tout particulièrement visé. Il produit le miel le plus cher et le plus vendu du Royaume Uni et s'est enrichi grâce à l'apithérapie qui prétend vaincre le cancer grâce aux différents produits dérivés des ruches.

Cette fois, les voleurs ne se sont pas contentés de subtiliser des abeilles, Ambrose a été victime d'une agression physique et un essaim potentiellement dangereux a pris son envol. Pour lui, ces méfaits portent la main de Jude, son neveu désargenté qui ne partage pas ses convictions apicoles. Jude essaie de développer une hydromellerie avec Melissa, sa mère, sœur d'Ambrose et Tamara, dont la raison vacille.

L'affaire prend un tour dramatique quand Serena Lowe, le médecin généraliste du village est retrouvée morte, couverte d'abeilles. Les éléments relevés par Fleur démontrent un acte criminel, le médecin a bien été assassiné...

22:40 Épisode 21x04 « Le monstre du lac »

Un concours de pêche à la ligne, de niveau international et richement doté, est troublé par la tenue d'une course à obstacles aux abords du lac de Solomon Gorge.

Dès les premiers kilomètres, les coureurs sont victimes d'un sabotage.

Lex Baxter, certain de gagner la course, est très contrarié par le concours de pêche. Ancien champion de pêche à la ligne lui-même, il devient la cible d'un tueur...

01:15 Épisode 22x01 « Le loup chasseur »

Un homme est retrouvé mort dans les bois de Little Worthy, avec des marques de griffes sur la poitrine et une balle d'argent dans la tête. Ces détails singuliers évoquent le Loup-Chasseur, une créature mythique créée de toutes pièces par un photographe local, suite à un concours organisé par la propriétaire du cybercafé.

Barnaby et Winter enquêtent pour découvrir qui a transformé le mythe en réalité meurtrière…

A noter qu'à 00:10: France 3 diffusera un documentaire inédit à l'occasion du 25ème anniversaire de la série.