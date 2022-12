“Alexandra Ehle” : deux épisodes à revoir mardi 13 décembre 2022 sur France 3

Mardi 13 décembre 2022 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série “Alexandra Ehle” avec Julie Depardieu.

21:10 La survivante



Le corps d’une femme d’une cinquantaine d’années est retrouvé dans la forêt. Elle a été étranglée.

A l’autopsie, Alex découvre une musculature peu compatible avec l’âge de la victime.

A travers l’étude du corps de cette femme, Alex va se plonger dans un rébus comme elle seule peut en déchiffrer : fractures multiples et anciennes, cicatrices grossières, musculature d’athlète...

Ce corps raconte une histoire peu ordinaire qu’Alex va devoir reconstituer en remontant jusqu’aux mystères d’une enfance hors norme.

22:40 L'hermaphrodite

Une découverte macabre est faite au pied d'une falaise de calcaire proche de Bordeaux : deux moitiés de corps assemblés, le buste d'une femme blanche cousu aux jambes d'une homme noir.

Alexandra Ehle et Antoine Doisneau déterminent que rien ne liait les deux victimes. Ils restent cependant persuadés que le tueur, par sa mise en scène, suggère que quelque chose leur était commun.

Une analyse plus poussée révèle que les corps portent les séquelles d'un périple qui les a épuisé.

La découverte d'un troisième morceau de cadavre confirme l'hypothèse d'Alexandra : tous sont unis par un drame dont il lui faut percer les secrets.

Le buste est celui d'une femme blanche de 27 ans, Lola, et les jambes sont celles d'un homme noir. La légiste Alexandra Ehle découvre que le cadavre de Lola contient un taux anormal de mercure. Il a été absorbé il y a plus d'un an lors d'un voyage de Lola en Guyane. Celle-ci avait participé à un trek avec un groupe dans lequel il y avait François Kanté, un juge de 46 ans. C'est lui, l'autre victime, que sa femme n'a aucun mal à identifier. Lola et François sont sortis de cette aventure traumatisés car l'un des aventuriers, Gabriel Tourneur, a perdu la vie.