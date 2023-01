"Balthazar" de retour sur TF1 jeudi 19 janvier 2023 pour une ultime saison (vidéo)

TF1 diffusera jeudi 19 janvier 2023 à partir de 21:10 le premier épisode de la 5ème et ultime saison de la série “Balthazar” avec Tomer Sisley et Constance Labbé.

Rappel de l'histoire...

Raphaël Balthazar est le médecin légiste le plus doué de sa génération ; il sait faire parler les morts comme personne. Il fascine autant qu'il exaspère, car il se moque des normes et des conventions. Il devient le coéquipier de la capitaine de police Hélène Bach, récemment arrivée à la brigade criminelle, aux côtés de qui il est confronté aux enquêtes meurtrières les plus complexes.

Épisode 5x01 « Marionnettes »

Marrakech. Balthazar coule des jours heureux, loin de la police qui le traque, encore convaincue de sa responsabilité dans les meurtres perpétrés par son frère.

Mais la quiétude de Balthazar vole en éclats quand il apprend que Camille, Delgado et Olivia ont perdu leur poste à cause de l’aide qu’ils lui ont apportée lors de sa fuite et de leur échec à arrêter un criminel sanguinaire qui sévit à Paris, "Le marionnettiste".

À la suite de cet épisode inédit, TF1 vous proposera de voir ou de revoir 5 épisodes des précédentes saisons.