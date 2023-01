"Cry Wolf" : mini-série inédite sur ARTE jeudi 19 janvier 2023 (vidéo)

Jeudi 19 janvier 2023 à 20:55, ARTE débutera la diffusion de "Cry Wolf", une mini-série Danoise inédite en 8 épisodes qui raconte l'histoire d'une adolescente de 14 ans qui accuse son beau-père de violences envers elle.

Mensonges et vérités

Que se passe-t-il lorsqu’une adolescente porte de graves accusations à l’encontre de son beau-père et subit les remontrances d’une mère qui l’accuse de mentir ?

Drame familial perturbant porté par un casting impeccable, "Cry Wolf" s’empare d’un sujet très actuel en nous plongeant dans l’intimité d’une famille apparemment bien sous tous rapports. La série de Maja Jul Larsen met en lumière tous les ingrédients qui composent ces affaires si délicates : les non-dits, les tiraillements intimes, les conflits de loyauté, le chantage affectif et le poids de la justice qui s’abat sur celle qui accuse…Opposant les points de vue, notamment ceux des présumés victime et coupable, l’intrigue se charge peu à peu de nuages, jusqu’à semer le trouble.

Contraint de se fier à son instinct, l’assistant social Lars Madsen, brillamment interprété par Bjarne Henriksen (The Killing, Borgen) incarne à lui seul une question récurrente des dossiers de violences intrafamiliales : jusqu’à quel point faut-il croire la parole d’un enfant ?

Une mini-série en 8 épisodes

Les 4 premiers épisodes seront diffusés jeudi 19 janvier 2023 sur ARTE.

20:55 Épisode 1

Dans une école danoise, un professeur alerte les services sociaux : Holly, 14 ans, a écrit une rédaction inquiétante dans laquelle elle accuse son beau-père, Simon, de graves violences à son encontre. Lars Madsen, un assistant social expérimenté, se rend sur place pour l’écouter. "Je veux que tu saches que tu n’es plus seule", murmure-t-il à l’adolescente, tétanisée par la situation. Lars s’entretient ensuite avec le petit frère de Holly, Theo. Le garçon a un bras dans le plâtre, souffre de troubles du langage et adore porter un masque de monstre. Il apparaît surtout très proche de Simon, son père biologique. Dea, la mère de Holly et Theo, qui vit avec Simon depuis près de dix ans, tombe des nues et réfute les accusations de sa fille…

21:50 Épisode 2

L’ambiance est assommante dans la maison familiale. Dea interroge Simon : a-t-il oui ou non frappé Holly ? L’adolescente, qui peine toujours à s’exprimer, et son petit frère, parfois incontrôlable, doivent s’habituer à une nouvelle vie dans une famille d'accueil. Ils peuvent compter sur le soutien de Lars, qui fait confiance à son instinct, même si l’affaire fait remonter en lui un ancien drame. L’assistant social tente également de soutenir Dea, mais il ne reçoit en retour que sa colère et des menaces à peine voilées. Alors que l’enquête se poursuit, des éléments troublants apparaissent sur la vie de Simon…

22:45 Épisode 3

Simon se rend compte qu’il risque de tout perdre et s’affole, tandis que le professeur de Holly éprouve des remords et commence à douter. La relation entre Theo et sa sœur s’envenime. Si la jeune fille semble s’adapter à ses nouvelles conditions de vie, son petit frère sombre dans l’isolement. Son père lui manque terriblement. Un incident se produit lorsqu’il reprend le football. Dea, elle, tente de retrouver un semblant de normalité dans son quotidien avec Simon et accepte enfin de parler à Lars…

23:40 Épisode 4

Theo a disparu. En réalité, il est parti à la recherche de son père pour son anniversaire. Cette situation provoque de fortes dissensions entre Lars et sa supérieure pour la première fois depuis le début de l’affaire. La famille de Holly se déchire, elle aussi, même si une décision de la police réjouit l’un de ses membres. L’enquête semble dans une impasse, ce qui pousse Lars, de plus en plus isolé mais toujours convaincu d’être dans le vrai, à franchir une ligne rouge…

Les 4 derniers épisodes de la série seront diffusés jeudi 26 janvier 2023 sur ARTE à partir de 20:55.