"Meurtre au polonium - L'affaire Litvinenko" : Le final sur M6 jeudi 26 janvier 2023

Jeudi 26 janvier 2023 à 21:10, M6 diffusera les deux dernier épisodes de "Meurtre au polonium - L'affaire Litvinenko", la mini-série qui raconte l'histoire vraie d'Alexandre Litvinenko.

Si vous avez manqué les premiers épisodes...

Cette mini-série raconte l’enquête extraordinaire de deux officiers de police de Scotland Yard, Clive Timmons et Brent Hyatt, appelés en novembre 2006 à l’University College Hospital de Londres au chevet d’un patient singulier... Alexandre Litvinenko, ancien agent des services secrets russes et lanceur d’alerte, prétend avoir été empoisonné sur ordre direct de… Vladimir Poutine.

Sur son lit de mort, Alexandre Litvinenko, fournit aux enquêteurs des détails précis sur les événements passés, les endroits qu’il a fréquentés récemment et surtout les personnes qu’il a rencontrées… Une course contre la montre s’engage pour découvrir la nature du poison ingéré, pour sécuriser tous les lieux où Litvinenko a pu aller et protéger les personnes qu’il a pu croiser… mais aussi au final pour comprendre qui a pu se fournir en polonium-210, une substance radioactive hautement toxique et très rare, pour décider de tuer un homme…

Aidé sans relâche dans leurs investigations par Marina Litvinenko, la veuve d’Alexandre, les enquêteurs de Scotland Yard vont permettre de prouver l’implication directe du directeur du FSB, Nikolaï Patrouchev, et du président russe, Vladimir Poutine et provoquer une crise diplomatique sans précédent entre le Royaume-Uni et la Russie.

En 2021, 15 ans après le décès d’Alexandre Litvinenko, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé la Russie “responsable” de l’assassinat de l’ex-espion russe…

La série a pu voir le jour grâce au soutien de nombreuses personnes clés impliquées dans l’enquête et grâce à l’enquête publique qui a suivi, notamment les anciens officiers de Scotland Yard, Clive Timmons et Brent Hyatt, la famille d’Alexandre ainsi que Ben Emmerson, l’avocat de Marina Litvinenko. Dans le rôle des deux officiers qui, pendant 10 ans, ont tenté de prouver qui était responsable, on retrouve Mark Bonnar (“Catastrophe”, “Humans”) et Neil Maskell (“Peaky Blinders”, “Utopia”).

David Tennant… une ressemblance frappante… Dans le cadre du tournage de la mini-série, David Tennant et l’équipe de production ont reproduit la photo emblématique prise d’Alexandre Litvinenko dans son lit d’hôpital. Cette photo a fait la une des journaux du monde entier avant sa mort. La mini-série est écrite par le célèbre scénariste George Kay, créateur et showrunner de “Lupin”, et produite par Patrick Spence (ITV Studios et Tiger Aspect Productions).

Épisode 3

Les équipes de Scotland Yard travaillent sans relâche pour prouver la culpabilité des suspects, Kovtoun et Lougovoï. Plusieurs agents sont envoyés à Moscou pour les interroger, et doivent travailler en collaboration avec les autorités russes.

Épisode 4

Le rapport d’enquête de la police est soumis aux services judiciaires mais l’extradition est refusée et les charges sont abandonnées. Marina Litvinenko va alors tout faire pour obtenir l’ouverture d’une enquête publique et faire reconnaître la responsabilité de Lougovoï et Kovtoun, et à plus large échelle celle de la Russie et de Poutine.