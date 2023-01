"Le voyageur" : Inédit « Au bout de la nuit » sur France 3 mardi 24 janvier 2023

Mardi 31 janvier 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir le 8ème épisode inédit de la série “Le voyageur” : « Au bout de la nuit » avec avec Bruno Debrandt.

L'histoire en quelques lignes...

Une jeune femme, Justine, bondit sur un conducteur, Laurent, qui gare son véhicule sur le parking d’un hôtel en Val de Loire. Elle a reconnu celui qui l’a harcelée sur la route. Le lendemain, elle est retrouvée assassinée.

Laurent est arrêté. Il a été filmé par les caméras de surveillance, quittant la chambre de la victime. Yann Kandinsky se lance dans une de ses enquêtes les plus délicates : Laurent est son frère.

Avec : Bruno Debrandt (Yann Kandinsky), Maëlle Mietton (Elise Macena), Marianne Fabbro (Justine Roussel), Jérémy Malaveau (Laurent Kandinsky), Bruno Lochet (Daniel), David Ayala (Manuel Ruffa), Céline Vitcoq (Christine), Stéphanie Bataille (Capitaine Thills), Candice Bouchet (Lieutenant Berthier).

À la suite de cet épisode inédit, France 3 rediffusera l'épisode « Le village assassiné ».

Thomas Bareski arrive dans un village des Vosges qui, six ans après le violent assassinat, non résolu, de la famille Schal — la mère, le père et leur bébé —, est devenu un village fantôme.

Grâce à quelques irréductibles, Bareski relancera une enquête qui permettra à cette bourgade de retrouver enfin la paix.