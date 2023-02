"Crime dans l'HÃ©rault" et "Crime dans le Larzac" Ã  revoir sur France 3 vendredi 10 fÃ©vrier 2023

Vendredi 10 février 2023 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "Crime dans l'Hérault" et "Crime dans le Larzac".

21:10 Crime dans l'Hérault

La patronne d’une boite de nuit huppée du Cap d’Agde est retrouvée assassinée dans son bureau. La vice-procureure Elisabeth Richard, aidée du capitaine Charles Jouanic et de l’adjudant-chef Caroline Martinez, pense d’abord à un crime crapuleux, son coffre ayant été vidé. Un second crime, celui du directeur d’un camping retrouvé mort avec un masque de renard, intrigue davantage nos trois enquêteurs. Ils soupçonnent un homme avec lequel il avait eu un différend et qui fut autrefois le mari de la première victime...

22:40 Crime dans le Larzac

Saint-Affrique, vaste commune de l’Aveyron. Pierre Loiseau, gros éleveur, est assassiné. Les pistes sont nombreuses. Est-ce sa petite amie qu’il s’apprêtait à quitter ? Son ex-femme, jalouse ? Un rugbyman avec lequel il a eu maille à partir ? Un petit paysan qui estime avoir été spolié ?

La vice-procureure Elisabeth Richard, le capitaine Charles Jouanic et le lieutenant Caroline Martinez n’atteindront la vérité qu’après avoir exploré d’inattendus méandres…

Avec : Florence Pernel, Guillaume Cramoisan, Lola Dewaere, Catherine Demaiffe, Lolita Chammah, Bonnaffet Tarbouriech.