"Prométhée" : La mini-série inédite avec Camille Lou diffusée sur TF1 à partir du jeudi 16 mars 2023

Jeudi 16 mars 2023 à 21:10, TF1 débutera la diffusion de la mini-série inédite "Prométhée" avec Camille Lou, Odile Vuillemin, Marie-Josée Croze et Thomas Jouannet dans les rôles principaux.

L'histoire en quelques lignes...

Renversée par une voiture et pourtant sans séquelle, une jeune adolescente de 17 ans ne se souvient de rien. Ni d’où elle vient, ni qui elle est. Tout ce qu'elle possède, c'est un prénom étrange : Prométhée.

Recueillie par ceux qui l’ont renversée, elle commence à avoir des visions violentes qui la connectent à une scène de crime dont le meurtrier est toujours en fuite. A-t-elle été témoin ? Est- elle impliquée dans ce meurtre ?

Prométhée, comme tous les autres, voudrait savoir qui elle est. Surtout lorsqu’elle se découvre des capacités physiques étonnantes.

21:10 Épisode 1

Par une nuit d’orage, Charles et Caroline Lasset, en voiture, renversent une adolescente. Malgré un choc brutal, la jeune fille se relève, indemne. Le couple lui vient en aide et découvre qu’elle a perdu la mémoire. Tout ce dont elle se souvient, c’est son prénom : Prométhée. Mais bientôt, Prométhée a des visions dans lesquelles elle voit le meurtre d’une lycéenne commis deux mois plus tôt.

22:05 Épisode 2

Prométhée a découvert le coffret secret de Léa Vasseur et une petite clé qu’il contient. Alors que Prométhée se découvre des capacités étranges, la capitaine de police Elise Kirvin remonte la piste de cette mystérieuse clé.