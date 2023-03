"Blackport" : mini-série inédite à suivre sur ARTE jeudi 23 mars 2023 (vidéo)

Dans l'Islande des années 1980, de nouveaux quotas de pêche offrent à une bande de copains l'occasion de voir leur petite ville portuaire prospérer, quitte à s'affranchir des règles. Entre saga sociale et comédie noire, une série explosive et unique en son genre, devenue phénomène en son pays.

"Blackport" met toute l’énergie collective de ses créateurs, piliers de la troupe Vesturport ("porte ouest" en islandais), figure incontournable de la production théâtrale et audiovisuelle en Islande depuis vingt ans, pour retracer une histoire méconnue : comment, de 1983 à 1991, la mer et ses richesses, trésor national d'un pays qui jusque-là n’a vécu que de la pêche, y sont devenues la propriété d’une minorité de privilégiés.

Rien de didactique pour autant dans cette saga pleine de verve qui revisite l’Islande des années 1980, avec en toile de fond les événements plus ou moins marquants de la décennie, de la rencontre Reagan-Gorbatchev à Reykjavik à la légalisation de la bière en passant par l’émergence de la culture punk.

Dans un port de pêche perdu de l’ouest de l’île, dont un foyer de marins et d'ouvriers nommé "Blackport" constitue le centre de gravité, une bande de copains (deux femmes, trois hommes) se lance en toute innocence dans la course au poisson, sans imaginer qu'avec le succès viendront l’appât du gain et la compromission, source inévitable de complication…

Série unique en son genre – la première qu'ARTE coproduit avec l'Islande –, Blackport est à la fois une chronique sociale mâtinée d’humour à froid et un formidable portrait de groupe, incarné par une troupe d’acteurs à la complicité créative évidente. Une traversée haute en couleur, radicalement dépaysante, menée par l'impressionnante Nina Dogg Filippusdottir, modeste secrétaire de mairie qui se mue en une implacable entrepreneuse.

20:55 Épisode 1

En Islande, au début des années 1980, Jon Hjaltalin, maire d’un petit port de pêche dans la région reculée des fjords de l’Ouest, s’apprête à conclure l’achat d’un vieux chalutier, assisté de la secrétaire de mairie, Harpa. Dans le cadre d'une nouvelle réglementation instaurée par l’État, ce bateau va permettre à la ville d’obtenir un précieux quota de pêche. Jon a promis aux banquiers que son frère en serait le capitaine, mais lorsque les choses se compliquent, Harpa décide de prendre les choses en main…

21:45 Épisode 2

Une année a passé. Au Parlement de Reykjavik, le nouveau député Jon Hjaltalin plaide la cause des pêcheurs, dont la grève paralyse le pays. À l’Ouest, Harpa et son mari patron pêcheur, Grimur, devenu le capitaine du chalutier, réfléchissent au moyen de rentabiliser leur bateau en dépit de l’arrêt des usines. Tandis que Grimur met le cap sur un port d’Angleterre pour une opération de contrebande, Harpa met à profit sa liaison avec Jon et manigance pour récupérer la garde de Sæunn, la fille que Grimur a eue avec Tinna, depuis peu ouvrière à l’usine locale de conditionnement du poisson.

22:35 Épisode 3

En 1986, Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev ont choisi l’Islande, pays neutre, pour une rencontre pacifique au sommet. Jon, Harpa et Grimur, eux, contournent par tous les moyens la loi des quotas au profit de leur entreprise. Harpa met en œuvre son plan pour éloigner Tinna de la ville. Elle se voit bientôt contrainte de révéler à son amie et associée Freydis l’ampleur des sommes récoltées grâce à la contrebande…

23:20 Épisode 4

Un journaliste d’investigation, Smari, enquête sur l’enrichissement éclair des industriels de la pêche. S’intéressant au cas de Harpa et à ses connexions avec le député Hjaltalin, il croise le chemin d’une témoin de choix. Pendant ce temps, Harpa débat avec Grimur, Freydis et le mari de celle-ci, Einar, de la gestion de l’entreprise : faut-il se contenter de subvenir aux besoins de la ville ou continuer à s’enrichir ? Jon, lui, souffre d’être éloigné de Harpa…

Les 4 derniers épisodes seront diffusés jeudi 30 mars 2023 sur ARTE.