"Meurtres au paradis" : « Plage à vendre » épisode inédit lundi 27 mars 2023 sur France 2

Lundi 27 mars 2023 à 21:10, France 2 diffusera un nouvel épisode inédit de la 12ème saison inédite de la série "Meurtres au paradis" avec l'inspecteur Neville Parker et le sergent Florence Cassell.

Dans cette 12ème saison inédite, l’inspecteur Neville Parker est de nouveau confronté à son lot d’affaires criminelles les plus énigmatiques...

Épisode 12x03 Plage à vendre



Une agente immobilière qui a emmené un groupe d’acheteurs potentiels visiter une plage paradisiaque est assassinée alors qu’elle les attend seule sur le bateau. Or, la plage qu’elle prétendait vendre est en réalité un site public et protégé, et ses clients de futures victimes d’une arnaque. Mais sont-ils aussi innocents qu’ils le prétendent ?

Avec : Laura Rollins (Cheryl Horner), Fiona Button (Hannah Roberts), John Michie (Peter Gailbraith), Barney Walsh (Ryan Cook), Kent Riley (Andrew Buckley), Okorie Chukwu (Jermayne Boon).

La soirée se poursuivra sur France 2 avec la rediffusion de 3 autres épisodes issus des précédentes saisons.