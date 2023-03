“Alex Hugo” : épisode inédit « Les indomptés » mardi 28 mars 2023 sur France 3

Mardi 28 mars 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de retrouver Alex Hugo dans une nouvelle enquête inédite sur un vol qui va rapidement créer de fortes tensions.

Les Indomptés

Au petit matin, dans la vallée de Lusagne, deux hommes à moto braquent le camion d'un boucher et lui dérobent sa cargaison de viande. Pourquoi prendre tant de risques pour un butin si dérisoire, pensent les hommes de la Rurale en se lançant sur la piste des voleurs ?

Alex retrouve vite les coupables : deux jeunes hommes, récemment arrivés dans la région, et prêts à tout pour venir en aide aux plus démunis, quitte à violer la loi et à mettre leur vie en danger ; mais l'agissement de ces nouveaux Robin des bois ne va pas tarder à créer de très fortes tensions.

Alors qu'Alex cherche à éviter l'escalade de la violence, ils prennent pour cible le businessman local, à qui ils veulent faire payer ses pratiques frauduleuses et polluantes.

Avec : Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Lionnel Astier (Angelo Battala), Mikaël Fitoussi (Renart), Marilyne Canto (Commissaire Dorval), Fabien Baïardi (Tony Leblanc), Marie-Pierre Nouveau (Rose), Julien Lopez (Benny Silva), Elias Hauter (Serge Ramos), Fred Saurel (Etienne Tousart), François-Dominique Blin (Roland Meyer), Alice Dubois (Emma)...

À la suite de cet inédit, France 3 vous proposera de voir ou de revoir l'épisode « Celle qui pardonne ».