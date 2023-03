"Le mensonge" avec Daniel Auteuil à revoir sur France 3 jeudi 30 mars 2023 (vidéo)

Jeudi 30 mars 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "Le mensonge", une mini-série en 4 épisodes dans laquelle Daniel Auteuil incarne le personnage de Claude, un grand-père accusé de viol par son petit-fils de 10 ans.

L'histoire en quelques lignes...

Claude a tout réussi dans sa vie : son mariage, sa carrière… Maire de sa ville, il se destine à devenir sénateur.

Pour Lucas, son petit-fils adoré, la vie est bien moins souriante : ses parents divorcent, il n'est pas bien dans sa peau, et il accuse un jour son grand-père de viol. Leurs deux vies basculent, et ce sera désormais parole contre parole, jusqu'à ce que la vérité éclate enfin, quinze ans plus tard. Ce ne sera cependant pas la vérité à laquelle tout le monde avait cru.

21:10 Épisode 1 La chute

Sur le plan privé comme professionnel, Claude Arbona, médecin radiologue, maire de Castel-sur-Mer, est un exemple de réussite sociale. Alors qu’il se destine à devenir sénateur et qu’il reçoit le titre de chevalier de l’Ordre des palmes académiques, il est emmené pour être placé en garde à vue, à la suite d’une plainte de la part de son fils à Melun. C’est ainsi que la plus grande épreuve lui être donnée par celui qu’il chérit le plus : Lucas, son petit-fils. Après le divorce tumultueux de ses parents, l'enfant mal dans sa peau accuse un jour son grand-père de viol.

21:55 Épisode 2 L'engrenage

En prison, à l’enregistrement de Claude, l’administration ne trouve pas la case dédiée au métier «élu». Pendant ce temps, l’ex femme de son fils enjoint ce dernier à retirer sa plainte, en vain, celui lui opposant que la procédure étant lancée, il n’y a rien à faire. L'affaire prend une nouvelle tournure lorsque Lucas révèle qu'un second homme est impliqué dans l'affaire de viol. Claude, qui tente tant bien que mal de préparer sa défense afin de prouver qu'il est innocent, parvient à se faire libérer. Mais son petit-fils réitère ses accusations, et il est finalement renvoyé devant les assises pour être jugé.

Les épisodes 3 & 4 seront diffusés jeudi prochain sur France 3 à partir de 21:10.