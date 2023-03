"Blackport" : les 4 derniers épisodes diffusés jeudi 30 mars 2023 sur ARTE (vidéo)

Jeudi 30 mars 2023 à partir de 20:55, ARTE vous proposera de découvrir les 4 derniers épisodes de la mini-série "Blackport".

"Blackport" met toute l’énergie collective de ses créateurs, piliers de la troupe Vesturport ("porte ouest" en islandais), figure incontournable de la production théâtrale et audiovisuelle en Islande depuis vingt ans, pour retracer une histoire méconnue : comment, de 1983 à 1991, la mer et ses richesses, trésor national d'un pays qui jusque-là n’a vécu que de la pêche, y sont devenues la propriété d’une minorité de privilégiés.

Rien de didactique pour autant dans cette saga pleine de verve qui revisite l’Islande des années 1980, avec en toile de fond les événements plus ou moins marquants de la décennie, de la rencontre Reagan-Gorbatchev à Reykjavik à la légalisation de la bière en passant par l’émergence de la culture punk.

Dans un port de pêche perdu de l’ouest de l’île, dont un foyer de marins et d'ouvriers nommé "Blackport" constitue le centre de gravité, une bande de copains (deux femmes, trois hommes) se lance en toute innocence dans la course au poisson, sans imaginer qu'avec le succès viendront l’appât du gain et la compromission, source inévitable de complication…

Série unique en son genre – la première qu'ARTE coproduit avec l'Islande –, Blackport est à la fois une chronique sociale mâtinée d’humour à froid et un formidable portrait de groupe, incarné par une troupe d’acteurs à la complicité créative évidente. Une traversée haute en couleur, radicalement dépaysante, menée par l'impressionnante Nina Dogg Filippusdottir, modeste secrétaire de mairie qui se mue en une implacable entrepreneuse.

20:55 Épisode 5

Grâce à l’intervention de Grimur, Jon a survécu à l’accident de son hélicoptère. Tandis que Grimur est célébré comme un héros, Harpa accueille pacifiquement Tinna, de retour dans la ville. Celle-ci est venue pour sa fille Sæunn, mais aussi pour fournir des informations à Smari, le journaliste qui serre Jon de près. Harpa presse ce dernier, désormais ministre de la Pêche, de trouver une solution pour l'entreprise, que leur quota de pêche ne suffit plus à maintenir à flot…

21:45 Épisode 6

1989. Un dossier islandais hautement politique trouve son dénouement : la bière est enfin légalisée dans le pays. Entre Harpa et Grimur, rien ne va plus depuis que Jon a publiquement révélé ses sentiments. Malgré tout, les affaires continuent : Jon ayant informé Harpa de l’arrivée d’une nouvelle loi sur la privatisation des quotas, elle charge Freydis et Einar d'amadouer les pêcheurs des environs afin qu'ils leur cèdent leurs bateaux. Mais Smari, bien que licencié de son journal, entend toujours faire éclater le scandale…

22:35 Épisode 7

Jon, venu en ville pour recoller les morceaux, convainc Grimur de poursuivre leur entreprise commune. Aux prises avec ses sentiments, celui-ci demande des comptes à Harpa et le couple se réconcilie, non sans violence. Mais tandis que Jon repart à Reykjavik pour plaider au Parlement en faveur de la libéralisation des quotas, un drame se produit au port.

23:20 Épisode 8

L’accident a rebattu les cartes. Harpa prend alors conscience de la réputation qu’elle s’est taillée à son insu, elle que certains surnomment la "sorcière de l’Ouest". La proposition d’un entrepreneur du Nord, désireux de racheter son affaire, en devient d’autant plus alléchante…