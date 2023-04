"Je te promets" saison 3 : les deux premiers épisodes diffusés lundi 3 avril 2023 sur TF1 (vidéo)

Lundi 3 avril 2023 à 21:10, TF1 débutera la diffusion de la troisième saison inédite de "Je te promets" avec Camille Lou, Hugo Becker, Marilou Berry, Guillaume Labbé, Narcisse Mame et Marc Riso.

Rappel de l'histoire de la série

La série suit, au travers des époques, la vie de Florence et Paul et de leurs trois enfants, Maud, Michaël et Mathis, tous trois nés au moment de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand.

L'intrigue alterne continuellement les scènes se déroulant à l'époque contemporaine dans lesquelles apparaissent les membres de la fratrie adultes, leurs familles et leur mère, et celles des années 1980 et 1990 où les parents sont en compagnie de leur progéniture encore dans l'enfance ou l'adolescence.

La saison 3 en quelques lignes...

Alors qu’ils fêtent leur quarantième anniversaire, les triplés arrivent à un tournant décisif de leur existence : Maud veut fonder une famille mais son désir d’enfant pourrait avoir de lourdes conséquences sur sa santé et sur celle de Tanguy, au moment même où sa carrière de chanteuse est enfin sur le point de décoller ; Michaël se rapproche d’Estelle, la cousine d’Agnès qu’il a rencontrée au mariage de Maud, mais il ne parvient pas à percer son mystère et se laisse vite emporter par ses sentiments naissants ; quant à Mathis, il s’embarque dans une nouvelle aventure professionnelle grâce à sa rencontre avec Émile, un jeune navigateur, qui n’est pas sans provoquer des remous au sein de son couple.

21:10 Épisode 3x01

Alors que les triplés sont réunis pour leurs 40 ans, une dispute explose mettant en avant les faiblesses de chacun. Maud n’arrive pas à avoir d’enfant malgré ses tentatives. Mathis devient insupportable pour sa famille dans son rôle de père au foyer et Michaël est incapable de construire une vie de couple.

Dans le passé, retour sur la rencontre entre Paul et Florence en 1974. Alors qu’ils apprennent à se connaître, Florence perçoit chez Paul des zones d’ombres qu’il ne veut pas révéler.

22:05 Épisode 3x02

Alors que Maud envisage une fécondation in vitro avec Tanguy, Mathis décide de reprendre un nouveau travail. Quant à Michaël, il s'est mis en tête de convaincre son frère et sa sœur d'enquêter sur les secrets de leur père.

Dans le passé, le lendemain de leur rencontre, Paul accompagne Florence à un radio-crochet à Toulouse. Il profite de cette excursion pour rendre visite à une femme avec laquelle il partage des souvenirs douloureux.