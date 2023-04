"Bardot" : La mini-série évévement arrive le 8 mai 2023 sur France 2 avec Julia de Nunez

Lundi 8 mai 2023 à 21:10, France 2 débutera la diffusion de la mini-série événement "Bardot" co-réalisée par Danièle Thompson et Christopher Thompson.

"Bardot" retrace le destin extraordinaire de Brigitte Bardot, icône française et figure incontournable du 7ème Art, de son tout premier casting à 15 ans au tournage de La Vérité de Clouzot, 10 ans après.

La comédienne Julia de Nunez incarne le rôle de Brigitte Bardot dans cette mini-série qui se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Deux épisodes seront diffusés chaque lundi soir sur France 2 à partir du 8 mai 2023.

21:10 Épisode 1 Une enfant sage

Brigitte n’a pas encore 15 ans lorsqu’elle pose pour la couverture du tout nouveau magazine ELLE.

Très vite repérée par le jeune Vadim, assistant du prestigieux metteur en scène Marc Allégret, Brigitte obtient la permission de sa famille, bourgeois nantis du chic quartier de Passy, de faire des essais pour un film.

Ses parents ne la trouvent ni belle ni talentueuse et ne croient pas en son avenir d’actrice. Pourtant, grâce à cette rencontre avec Vadim, le destin s’emballe. Brigitte découvre le cinéma, mais surtout l’amour, la sexualité et la liberté. Elle se révolte contre son éducation stricte et conventionnelle, s’épanouit, découvre sa féminité, sa personnalité. Sous les menaces de son père de séparer les amoureux, Brigitte mène à la fois son aventure clandestine avec son amant et une vie officielle de sage écolière apprentie danseuse. Elle déjoue tous les pièges de la bonne société, défie les conventions et vit sa passion secrète avec volupté. Elle tourne des petits rôles et devient une « starlette » en vue.

Après trois ans de mensonges et de dissimulation, elle a enfin le droit, à 18 ans, d’épouser son grand amour.

22:05 Épisode 2 B.B.

Ils sont amants depuis cinq ans, mariés depuis deux ans. Vadim va tourner son premier film, Et Dieu... créa la femme. Il s’est inspiré de Brigitte pour écrire Juliette, son héroïne : sa liberté, sa beauté, ce corps qui défie la pudeur, ce mélange de provocation et de naïveté qui rend fous les hommes. Il choisit pour décor un petit village peu connu au bord de la Méditerranée : Saint-Tropez. Il choisit aussi un comédien de 20 ans pour jouer Michel, son amoureux maudit.

Jean-Louis Trintignant est un garçon austère et introverti. Il est marié, aime les grands textes et la musique classique. Brigitte n’est pas emballée par ce partenaire glacial et si loin d’elle. Mais, sous les yeux de toute l’équipe, et de Vadim derrière sa caméra, une attraction insidieuse s’opère entre les deux jeunes gens. Le metteur en scène profite de ce trouble qui sert son film, mais, très vite, la tension, le malaise envahissent le tournage et tous sont témoins d’une passion qui naît sans plus se cacher. Vadim est dépassé. Il tourne imperturbablement son film, orchestrant chaque jour sur son plateau l’agonie de son couple. Avec élégance, et un sentiment de protection vis-à-vis de sa femme-enfant, sentiment qui ne le quittera jamais, il laisse Brigitte partir avec son nouvel amour.

Mais le couperet qui menace tous les jeunes hommes en cette année 1956 s’abat sur Jean-Louis : la mobilisation et la quasi-certitude d’un départ pour l’Algérie foudroient le couple, tandis que le film sort en France sous un déluge de critiques méprisantes. Brigitte accueille cet échec avec philosophie. Les amoureux profitent d’une dernière permission avant le départ de Jean-Louis, quelques jours de bonheur volés, coupés du monde, dans un cabanon des calanques de Cassis. C’est ainsi qu’elle veut vivre dorénavant, loin du cinéma, du bruit, de la foule, seule avec l’homme qu’elle aime.

Elle ignore qu’Et Dieu... créa la femme, sorti aux États-Unis, vient de déclencher un scandale, suivi d’un succès planétaire. C’est une révolution. Brigitte en est l’inspiration, la muse, l’idole. Elle ne sait pas encore que rien ne sera plus jamais comme avant.