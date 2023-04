"Demain nous appartient" : Diego, un nouveau personnage arrive le 28 avril sur TF1

Enzo Rose rejoint le casting de la série "Demain nous appartient" en incarnant le personnage de Diego qui plonge la famille Delcourt au cœur d’une nouvelle intrigue...

Un nouvel arrivant...

Au cours d’une balade, Chloé découvre un adolescent blessé et inconscient dans un arbre. Très touchée par ce jeune homme dont on ignore l’identité, elle veille sur lui à l’hôpital. Qui est-il ? Que s’est-il passé ? Une enquête est ouverte pour découvrir son identité et les circonstances de son agression.

A sa sortie, les Delcourt l’accueillent chez eux en attendant de retrouver ses proches et l’aident à comprendre ce qui lui est arrivé…

Ingrid Chauvin raconte combien son personnage s’attache à cet adolescent : « Chloé devient son unique source de repères et se surprend à l’aimer comme son propre enfant. Elle lui donne même des vêtements de Maxime. Cette rencontre et le lien rapide qui se crée entre eux sont vraiment touchants. »

Retrouvailles entre Ingrid Chauvin et Enzo Rose

Si le lien entre Chloé et Diego est une évidence, la complicité entre la comédienne et Enzo Rose qui interprète le jeune homme, l’est également. « Nous nous étions déjà rencontrés sur un épisode de Joséphine, ange gardien en septembre dernier », se souvient Ingrid Chauvin. « J’étais très contente de le revoir mais je ne savais pas du tout comment il jouait. Ce fut une révélation ! C’est un acteur sublime avec un grand potentiel. J’ai eu un véritable coup de cœur. Le public va tomber sous son charme ! Je n’espère qu’une chose, c’est qu’il reste très longtemps. »

La famille Delcourt va-t-elle réussir à lui faire retrouver la mémoire et savoir d’où il vient ? Pour le découvrir, suivez l’arrivée de Diego dans "Demain nous appartient", le vendredi 28 avril à 19:10 sur TF1.

Article écrit par Eva Retou, TF1.