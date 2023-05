"9-1-1" saison 6 : les épisodes 17 & 18 sur M6 mardi 30 mai 2023

Mardi 30 mai 2023 à 21:10, M6 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 6ème saison inédite de la série “9-1-1”. Présentation des deux épisodes qui seront diffusés cette semaine.

Rappel de l'histoire de la série

À Los Angeles, le numéro d'appel d'urgence 911 est sollicité plusieurs fois par jour. En plus des standardistes, plusieurs corps de métier sont liés : les pompiers, les policiers et les secouristes paramédic. Tous sont constamment mis sous pression et confrontés chaque jour à des situations inédites. Tout en étant au secours des personnes en danger, ils doivent également gérer leurs problèmes personnels.

21:10 Épisode 6x17 Il y a de l'amour dans l'air

La 118 intervient lorsqu’une demande en mariage de haut vol est contrariée par le braquage d’une banque.

L’équipe porte également secours à une future mariée coincée dans son carrosse juste avant la noce.

Athena offre son soutien à une femme dont le mari vient de s’éteindre à leur domicile…

22:00 Épisode 6x18 Ce qui nous relie

Toute la brigade d’intervention est sur le pont lorsqu’un accident sur l’autoroute entraine l’effondrement d’un pont. Les secours s’organisent mais malgré les efforts de tous, les victimes s’accumulent que ce soit dans les rangs des civiles ou ceux de la 118…

À la suite de ces deux inédits, M6 vous proposera de voir ou de revoir 4 épisodes issus des précédentes saisons.