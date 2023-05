"La meute" : les 4 derniers épisodes diffusés sur ARTE jeudi 1er juin 2023

Jeudi 1er juin 2023 à partir de 20:55, ARTE diffusera les 4 derniers épisodes de la seconde saison de la mini-série "La meute".

Rappel de l'histoire de la série

Après avoir participé à la lutte contre "La Meute" dans la première saison, la commissaire Olivia Fernandez est envoyée loin de Santiago pour enquêter sur la mystérieuse disparition de trois jeunes femmes lors d’un festival.

De leur côté, les activistes du groupe 1616 continuent clandestinement leurs actions...

20:55 Épisode 5

Saisie de l’enquête sur la mort par overdose de quatre étudiantes proches de Blanca, Olivia perçoit un lien entre le trafic de drogue de Ritoque et les agissements de La Meute. Publiquement mis en cause pour son implication dans l’enlèvement de Sofia, le général à la retraite Claudio Valenzuela se défend dans les médias. Sur la côte, Javier se prépare à rencontrer “l’alchimiste”. Un nouvel indice conforte Olivia dans ses intuitions.

21:45 Épisode 6

Gonzalo participe à une réunion de La Meute dans la propriété rurale du général Claudio Valenzuela. Pisté par les militantes du groupe 1616, le jeune homme ne tarde pas à découvrir la véritable envergure de la société secrète. Collègue d’Olivia, Carla reprend du service à ses côtés. Les deux femmes enquêtent en sous-main sur La Meute avec le concours d’Elisa. Olivia confie à Pardo que sa fille Elena pourrait être encore en vie.

22:45 Épisode 7

La mort d’Eduardo Valenzuela, fils du général, place Gonzalo dans une situation difficile. Olivia doit protéger son fils alors qu’une nouvelle hiérarchie moins bienveillante prend la tête de la police d’investigation. L’étau se resserre également sur le groupe 1616, tandis que Valenzuela mobilise ses nervis pour venger son fils. Mais des signes de fébrilité apparaissent au sein de La Meute. Elisa reprend ses habits de justicière.

23:40 Épisode 8

Une tractation organisée par Elisa et la mystérieuse leader des 1616 précipite l’affrontement entre militantes féministes et sbires du général Valenzuela. Javier se lance à la recherche de Franco Duval, parrain de la soirée tragique de Ritoque affilié à La Meute. Celeste et Gonzalo doivent bientôt fuir en Argentine. Blanca rend publiques les infiltrations de La Meute au sein de l'État mais la société secrète ne désarme pas.