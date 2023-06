"Prière d’enquêter": épisode inédit sur France 3 mardi 20 juin 2023 - Vidéo

Mardi 20 juin 2023 à 21:10, France 3 diffusera le 4ème épisode inédit de la série "Prière d’enquêter" avec Sabrina Ouazani et Mathieu Spinosi.

Rappel de l'hiistoire de la série...

La capitaine Elli Taleb, une policière à la vie privée très chargée puisqu'elle élève ses trois sœurs et - surtout - une policière complètement athée et hermétique aux faits religieux, fait équipe avec Clément, un futur moine.

Épisode 4 Un si long chemin

Éric Massol, propriétaire d’un gîte sur le chemin de Compostelle, est retrouvé tué d’une balle. Elli interroge les six randonneurs qui séjournaient sur place. Ceux-ci semblent hors de cause et s’apprêtent à prendre la route pour Valmagne, le monastère de Clément.

Elli demande donc à Clément, en tant que moine, « d’infiltrer » le groupe jusqu’à leur prochaine étape. Ils se mettent en marche et Clément ne tarde pas à remarquer des comportements étranges chez ces pèlerins pas comme les autres.

De son côté, Elli découvre le passé plutôt trouble du propriétaire du gite.

Elli et Clément se retrouveront finalement à Valmagne pour résoudre une affaire où les coupables et les victimes ne sont pas ceux qu’on croit.

En seconde partie de soirée, France 3 rediffusera l'épisode "Oeil pour oeil".