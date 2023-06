"Les enquêtes de Dan Sommerdahl" : 3ème épisode sur France 3 dimanche 25 juin 2023

Dimanche 25 juin 2023 à 21:10, France 3 diffusera le troisième épisode de la seconde saison de la série "Les enquêtes de Dan Sommerdahl".

La saison 2 en quelques lignes...

Dan Sommerdahl, enquêteur à la Brigade criminelle d’Elseneur, charmant village danois en bord de mer, est confronté à de nouvelles enquêtes criminelles, alors que sa vie privée vient de prendre un tournant radical après que sa femme, Marianne, l’a quitté.

Quand son collègue et ami de longue date Flemming Torp se retrouve à la rue, Dan le pousse à s’installer chez Marianne, ignorant tout de son amour pour elle. Un véritable drame à trois se tisse, alors qu’ils tentent d’épargner les sentiments des uns et des autres, tout en conjuguant leur vie privée avec leur travail de policier, car les criminels, eux, continuent de sévir…

Épisode 2x03 Concours gastronomique

Une jeune cuisinière trouve la mort lors de l'incendie criminel du meilleur restaurant de la ville.

Dan et son équipe découvrent que la jalousie pourrait être à l'origine du drame, et que plusieurs chefs de la ville sont à couteaux tirés, à cause du concours de cuisine local.

À la suite de cet inédit, France 3 rediffusera un épisode de la précédente saison.