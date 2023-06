Vendredi 30 juin 2023 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir le dernier épisodes inédit de la 4ème saison de "Tropiques criminels" avec Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye.

Épisode 4x08 Canal Cocotte

Une jeune combattante du club de MMA qu’anime Aurélien est découverte assassinée. Mélissa et Gaëlle découvrent que la jeune fille avait participé la veille à un combat clandestin.

Pour découvrir la vérité sur cette mort et ce milieu, Mélissa va prendre la place d’une combattante et amie de la victime et devra prendre le risque du combat pour découvrir la vérité.

En seconde partie de soirée, France 2 rediffusera l'épisode « Gros raisins » de la saison 3.