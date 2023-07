"HPI" : 4 épisodes à revoir sur TF1 jeudi 13 juillet 2023 avec Audrey Fleurot

Chaque jeudi soir, TF1 vous propose une séance de rattrapage sur la série "HPI" avec Audrey Fleurot. Ce jeudi 13 juillet 2023, TF1 vous propose de voir ou de revoir 4 épisodes.

Dans "HPI", Audrey Fleurot joue le rôle d'une femme à haut potentiel intellectuel et relativement dysfonctionnelle, Morgane Alvaro.

De femme de ménage, celle-ci devient consultante pour la DIPJ de Lille grâce à sa vivacité d'esprit et à sa capacité à résoudre les affaires les plus alambiquées.

21:10 Épisode 1x04 Phyllobates terribilis

Alors que l’enquête sur la disparition de Romain est au point mort, Fanny Marini, une vétérinaire spécialisée dans les animaux exotiques, est retrouvée sans vie dans son cabinet. Une mort tout à fait naturelle pour la police… Mais un meurtre prémédité pour Morgane, qui prouve que la victime a été empoisonnée.

Femme sans histoire et adorée de tous ses amis, les suspects ne sont, au premier abord, pas légion. Mais entre un ex-petit copain fraîchement sorti de prison et une affaire de trafic d’animaux exotiques, la gentille vétérinaire cachait bien son jeu.

21:55 Épisode 1x05 Tel maître, tel chien

Avec la confirmation de la mort naturelle de Romain, Morgane doit vivre son deuil à rebours. C’est alors qu'Emilien Kerr est retrouvé dans un parking, étouffé à l’aide d’un sac plastique. Envoyé à l’hôpital en catastrophe, les intentions de l’agresseur et le manque de suspects crédibles brouillent les pistes. Mais a-t-on vraiment essayé de tuer Emilien Kerr ? Morgane se le demande… Et si ce n’est pas le cas, pourquoi se donner tant de mal pour l’envoyer à l’hôpital toujours vivant ?

Morgane et Karadec vont tenter de le découvrir en fouillant dans le passé d’une victime aux portes de la mort.

23:00 Épisode 1x06 Hep et Soja

Libérée du fantôme de Romain, Morgane a bien pris ses marques dans la police. Et même trop pour Karadec, dont elle parasite même les rêves. Il doit pourtant se concentrer sur le meurtre d’Alex Viniali, retrouvé assassiné dans un vestiaire de football. Et c’est peut-être le foot justement qui a conduit à la mort ce père de famille exemplaire. Car Alex Viniali faisait partie d’un groupe de supporters lillois particulièrement violents…

Accompagnée de sa fille, Théa, venue faire un stage à la DIPJ, Morgane se réjouit de pouvoir mettre son nez dans un univers trop souvent réservé aux hommes, celui des supporters ! Karadec un peu moins…

00:00 Épisode 2x01 2300 calories

De nouveau en couple avec Ludo et avec deux salaires pour un même loyer, c’est la grande vie pour Morgane ! L’occasion de faire du shopping pour dépenser la différence en leggings léopard et autres excentricités Morganesques… Et de tomber, par hasard, sur le corps sans vie de Séverine Moutier, vendeuse de chaussures dans le centre commercial où elle faisait ses emplettes.

Morgane, qui a découvert le corps, est formelle : c’est un meurtre ! Mais qu’est-ce qui a bien pu pousser quelqu’un à tuer cette commerçante sans histoire ? C’est ce que notre héroïne et la brigade vont tenter de découvrir alors que le commandant Karadec passe sous le joug d’une enquête menée par Roxane Ascher, impitoyable agente de l’IGPN.