"OPJ" saison 4 : épisode inédit sur France 3 jeudi 13 juillet 2023

Jeudi 13 juillet 2023 à 21:10, France 3 diffusera une nouvelle enquête de Clarissa Hoarau et de son équipe dans la 4ème saison de la série "OPJ".

Épisode 4x02 Bianca (une enquête intime)

Mère de famille séparée au contact tranchant, la capitaine Bianca Loretti fait face à un mystère de taille : pourquoi des photos volées d’elle et de sa famille ont-elles été trouvées sur l’ordinateur d’une pédiatre assassinée ?

C’est sur ce motif personnel qu’elle est en cosaisine avec la brigade de la commandant Clarissa Hoarau, et plus particulièrement avec le lieutenant Jackson Bellerose.

Plus l’enquête avance et plus il paraît évident qu’elle ne pourra pas épargner son fils. Si sa manière d’évacuer le stress par l’humour laisse Jackson de marbre, il se sent de plus en plus concerné par sa détresse.

Avec Yaëlle Trulès (Clarissa Hoarau), Antoine Stip (Gaspard Watson), Nathan Dellemme (Jackson Bellerose), Lisa Do Couto Teixeira (Tahia Ethève), Marielle Karabeu (Kelly Kwaté), Marion Campan (Joséphine Fleury) et Xavier Robic (Loïc Boyer)

À la suite de cet inédit, France 3 vous proposera de voir ou de revoir 3 épisodes issus des précédentes saisons.